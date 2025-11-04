PODCAST CANLI YAYIN

Nursel ile Mutfak Bahane atv’de başlıyor!

Nursel Ergin’in renkli sunumuyla ekranlara gelecek olan Mutfak Bahane, birbirinden iddialı çiftleri ile geri dönüyor. Gelinler eşleri ile birlikte yemek yaparak mutfakta hünerlerini gösterecek, kayınvalideleri ise tadım yapıp puan verecek. Dört aile, her gün 7 altın ile cuma finallerinde 35 bilezik için kıyasıya yarışacak.

Giriş Tarihi:
Nursel ile Mutfak Bahane atv’de başlıyor!

Sezona birbirinden iddialı dört masa ile başlayacak olan Nursel Ergin ile Mutfak Bahane'nin yeni sezonunda heyecan bitmiyor. Çiftler her gün bir zarf seçerek şanslarını arttırmaya çalışacak. Sürpriz zarflardan çıkanlar kimi zaman kazandıracak kimi zaman kaybettirecek.

Yarışmacılar en iyisi olmak ve ödülleri kazanmak için kıyasıya yarışıyor. Çiftler yarışırken bir yandan acı tatlı hikâyelerini konuşmaktan geri kalmıyor. Hayatın içinde ne varsa mutfakta da onlar yer alıyor. Nursel Ergin ile Mutfak Bahane yeni sezonu ile izleyenleri yemeğe ve sohbete, yarışanları ise birbirinden güzel ödüllere doyuruyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

"Nursel ile Mutfak Bahane" Pazartesi saat 14.00'te atv'de başlıyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
Borsa İstanbul
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Yazılı açıklama geldi | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi
D&R
Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025 Ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın güçlü kadınları...
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Reha Muhtar'ın ilk vukuatı değil! THY'nin Bodrum seferinde rezalet çıkardı
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"