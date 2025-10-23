PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan ikinci tanıtımıyla yeni sezon öncesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

atv'nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan sahneler, kısa zamanda büyük ilgi görürken heyecanı da zirveye taşıdı

Reyting rekorları kıran Kuruluş dizisinin devamı olan "Kuruluş Orhan" kadrosuna kattığı birbirinden değerli usta oyuncularla yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanırken yayınladığı ikinci tanıtımıyla olay yarattı. Kurulan müthiş dünyası ve yeni karakterlerin yanı sıra görkemli savaş sahnelerinden göz alıcı anların yer aldığı tanıtımda, dizinin yeni hikayesiyle ilgili ipuçları da yer aldı.

Orhan Bey rolüyle seyircinin heyecanla beklediği başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı ve savaş sahnelerindeki performansından övgüyle bahsedilirken, tanıtımda diziye katılan Cihan Ünal Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Burak Sergen, Şükrü Özyıldız Mahassine Merabet, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu da yer aldı.

Bölüm tanıtımında yer alan savaş sahnelerinden obadaki görüş ayrılıklarına uzanan kesitler izleyicileri meraklandırırken obanın kadınları arasındaki diyaloglar da heyecanı artırdı. 'Kuruluş Orhan'ın ilk bölüm 2. tanıtımında başrol Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Orhan Bey'in "Mesele Bursa değil mesele benmişim" repliği sosyal medyada büyük yankı bulurken görkemli prodüksiyonu, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ayrıca Barış Falay'ın hayat verdiği Şahinşah Bey karakterinin Orhan Bey'le girdiği güç savaşı da kullanıcılar tarafından çok konuşuldu.

