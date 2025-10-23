PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 23 EKİM 2025 ATV

Yasak aşkın tarafı Saniye, Metin’le yüzleşmek için stüdyoya geliyor! Çocuğunu da aldı Özkan’ın yanına gitti! İddiaların odağındaki Özkan stüdyoda! Eşini deli gibi seven Ahmet Tuğba’yı ikna edebilecek mi? “Kur’an kursuna gidiyorum” dedi Sakarya’da çıktı! Selma ve yanına gittiği Meral stüdyoya geliyor! Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Yasak aşkın tarafı Saniye, Metin'le yüzleşmek için stüdyoya geliyor!

Çocuğunu da aldı Özkan'ın yanına gitti! İddiaların odağındaki Özkan stüdyoda!

Eşini deli gibi seven Ahmet Tuğba'yı ikna edebilecek mi?

"Kur'an kursuna gidiyorum" dedi Sakarya'da çıktı! Selma ve yanına gittiği Meral stüdyoya geliyor!

