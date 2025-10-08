The Witcher 4. sezon ne zaman çıkacak, oyuncuları kim? The Witcher 4. Sezon 1. bölüm nereden izlenir?

The Witcher 4. sezon 1. bölümü ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı seyirciler tarafından takip ediliyor. Fantastik dünyanın karanlık güçleri ile dolu bu yeni sezonda dizinin hem hikaye yönü hem de yeni başrol performansında değişikliğe gitti. Peki The Witcher 4. Sezon ne zaman çıkacak? İşte yeni oyuncu kadrosu…