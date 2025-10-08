PODCAST CANLI YAYIN

The Witcher 4. sezon ne zaman çıkacak, oyuncuları kim? The Witcher 4. Sezon 1. bölüm nereden izlenir?

The Witcher 4. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Henry Cavill’in vedasının ardından Geralt karakterini devralan Liam Hemsworth, “adalet kılıcıyla” yeni maceralara atılacak. Seyirciler, “The Witcher 4. Sezon ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte yeni sezon tarihi…

The Witcher 4. sezon 1. bölümü ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı seyirciler tarafından takip ediliyor. Fantastik dünyanın karanlık güçleri ile dolu bu yeni sezonda dizinin hem hikaye yönü hem de yeni başrol performansında değişikliğe gitti. Peki The Witcher 4. Sezon ne zaman çıkacak? İşte yeni oyuncu kadrosu…

The Witcher 4. Sezon ne zaman çıkacak?

The Witcher 4. Sezon 30 Ekim Perşembe günü yayınlanacak.

The Witcher 4. Sezon 1. bölüm nereden izlenir?

The Witcher 4. Sezon, 30 Ekim 2025 tarihinde Netflix platformunda izleyicilerle buluşacak.

The Witcher yeni sezon oyuncuları

Liam Hemsworth. Rolü : Geralt of Rivia

Freya Allan. Rolü : Ciri

Eamon Farren. Rolü : Cahir

Myanna Buring. Rolü : Tissaia

Mimi Ndiweni. Rolü : Fringilla Vigo

Anna Shaffer. Rolü : Triss

Royce Pierreson. Rolü : Istredd

Joey Batey. Rolü : Jaskier


