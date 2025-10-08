Gözleri KaraDeniz izleyiciyi ekrana kilitledi! İşte 6. bölümde yaşananlar...

PODCAST CANLI YAYIN

atv’nin yeni sezon dizilerinden Gözleri KaraDeniz dün akşam altıncı bölümüyle ekrana geldi. Dizi, Tüm kişilerde %4,50 izlenme oranı ve %13,27 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte Gözleri KaraDeniz 6. bölümde yaşananlar...

O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Gözleri Karadeniz, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rize büyük bir hesaplaşmaya sahne oldu. Mehmet'ten kaçarken araba çarpan Güneş, ölümle yaşam arasında ince bir çizgide kaldı. Azil, sevdiği kadını kurtarabilmek için zamana karşı yarışırken, Maçari Konağı'nda Nermin'in patlattığı "Azil ile Güneş'in geçmişte yaşadığı aşk" bombası ortalığı karıştırdı.

Bunları duyan Osman Maçari hem Azil'i, hem Asiye Ana'yı, hem de Güneş'i tek tek sorguladı. Güneş ise yaşananlardan sonra bir süreliğine Karadeniz'e dönme kararı aldı. Ancak Mehmet, Güneş'in peşini bırakmamaya kararlıydı.

Mehmet'i kurtarmak isteyen Nermin ise Sado'yu Mercan'ı öldürenin o olduğunu açıklamakla tehdit etti. Ancak tetiği çektirenin Nermin olduğunu Ayla da öğrendi. İnfazından kaçan Mehmet, Güneş'le yüzleşmek istedi. Onu zorla alıkoyan Mehmet'ten kaçmak için çabalayan Güneş'i kaçırıldığı yerde Azil bulur.

Fırsat bulup alıkonulduğu evden kaçmaya çalışan Güneş can havliyle kendisini yola attığı sırada kaza geçirdi. Güneş'i yerde kanlar içinde gören Azil ve Mehmet Güneş'i kurtarmak için seferber oldu. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var: Azil, Güneş'i bu kez gerçekten kurtarabilecek mi?

