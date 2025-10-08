Gözleri KaraDeniz izleyiciyi ekrana kilitledi! İşte 6. bölümde yaşananlar...

O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Gözleri Karadeniz, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Kaynak: atv 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Rize büyük bir hesaplaşmaya sahne oldu. Mehmet'ten kaçarken araba çarpan Güneş, ölümle yaşam arasında ince bir çizgide kaldı. Azil, sevdiği kadını kurtarabilmek için zamana karşı yarışırken, Maçari Konağı'nda Nermin'in patlattığı "Azil ile Güneş'in geçmişte yaşadığı aşk" bombası ortalığı karıştırdı.