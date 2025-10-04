PODCAST CANLI YAYIN

Gözleri KaraDeniz 6. bölüm 2. fragmanı: Senin öldüğünü görmeden oğlumu toprağa vermeyeceğim!

Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Gözleri KaraDeniz’in 6. bölüm 2. fragmanı nefes kesti. “Senin öldüğünü görmeden oğlumu toprağa vermeyeceğim!” sözleri dikkat çekerken fragmanın sonunda yer alan sahne bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı. İşte Gözleri KaraDeniz 6. bölüm 2. fragmanı...

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı Gözleri KaraDeniz'in 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Gözleri KaraDeniz 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mehmet'in düğününde tüm gerçekler ortaya çıktı. Osman Maçari hainlik yapan oğlunu evlatlıktan kovdu. Bu durumu bildiği halde Güneş'in evliliğine engel olmaması Azil'i kötü duruma düşürdü. Güneş, Azil'den bunun hesabını sorar. Azil yurt dışına gitmeye karar verir.

Mehmet'in de ihanetinin ortaya çıkması başını büyük belaya sokar. Hayatta kalmak için babasını öldürmek üzere Demirci Ziya ile anlaşma yapmak zorunda kalır. Fenalaşan Osman Maçari hastanededir. Mehmet'in anlaşması Osman Maçari'yi ortadan kaldırmak üzere adamları hastaneye gelir. Durumdan şüphelenen Azil, babasını kurtarır. Sevdiklerini korumak için başka çaresi yoktur. Maçarilerin başına geçer.

