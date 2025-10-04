Gözleri KaraDeniz 6. bölüm 2. fragmanı: Senin öldüğünü görmeden oğlumu toprağa vermeyeceğim!

Mehmet'in düğününde tüm gerçekler ortaya çıktı. Osman Maçari hainlik yapan oğlunu evlatlıktan kovdu. Bu durumu bildiği halde Güneş'in evliliğine engel olmaması Azil'i kötü duruma düşürdü. Güneş, Azil'den bunun hesabını sorar. Azil yurt dışına gitmeye karar verir.

Kaynak: atv

Mehmet'in de ihanetinin ortaya çıkması başını büyük belaya sokar. Hayatta kalmak için babasını öldürmek üzere Demirci Ziya ile anlaşma yapmak zorunda kalır. Fenalaşan Osman Maçari hastanededir. Mehmet'in anlaşması Osman Maçari'yi ortadan kaldırmak üzere adamları hastaneye gelir. Durumdan şüphelenen Azil, babasını kurtarır. Sevdiklerini korumak için başka çaresi yoktur. Maçarilerin başına geçer.