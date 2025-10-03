PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 3 EKİM 2025 ATV

Şiddet, tehdit ve baskı! O evde başka neler yaşandı! Pembegül stüdyoda! Türkiye bu anne kızı konuştu! Aslıhan annesiyle yüzleşmeye stüdyoya geliyor! Naime’nin 43 yıllık kocası nerede saklanıyor? 62 yaşındaki Doğan ile ilgili sıcak gelişme! Kocasını mehdi ilan etti! 30 Ağustos’tan beri kayıp karısı Burcu kimin yanına gitti? Yıldız evine mi yoksa kocasına mı dönecek? Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

Şiddet, tehdit ve baskı! O evde başka neler yaşandı! Pembegül stüdyoda!

Türkiye bu anne kızı konuştu! Aslıhan annesiyle yüzleşmeye stüdyoya geliyor!

Naime'nin 43 yıllık kocası nerede saklanıyor? 62 yaşındaki Doğan ile ilgili sıcak gelişme!

Kocasını mehdi ilan etti! 30 Ağustos'tan beri kayıp karısı Burcu kimin yanına gitti?

Yıldız evine mi yoksa kocasına mı dönecek?

