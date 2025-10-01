PODCAST CANLI YAYIN

"Aynadaki Yabancı" Cumartesi ekranlara merhaba diyecek

atv’nin yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi “Aynadaki Yabancı”nın yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi Cumartesi akşamı saat 20.00’de atv’de izleyici ile buluşacak

Giriş Tarihi:
"Aynadaki Yabancı" Cumartesi ekranlara merhaba diyecek

atv'nin bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarla büyük ilgi toplayan yeni dizisi "Aynadaki Yabancı", izleyiciyi kimlik, hafıza ve yeniden doğuş kavramları etrafında örülmüş güçlü bir hikayenin içine davet ediyor. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu dizi; geçirdiği operasyon sonrası hafızasını kaybeden Azra'nın geçmişiyle hesaplaşma ve kendini yeniden bulma mücadelesini anlatıyor. Her yeni tanıtımda gizem perdesi biraz daha aralanırken Azra'nın "kim olduğunu" hatırlama çabası kadar, onu kaybeden Emirhan ve beklenmedik bir şekilde hayatına giren Barış arasındaki denge de hikayenin merkezinde yer alıyor.

SEZONA DAMGA VURACAK
Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay, Berşan Tan ve Barış Erdoğan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı, aşkın, kimliğin ve ikinci bir şansın mümkün olup olmadığını sorgulatan dramatik yapısıyla sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.


Yeniden başlamanın her şeye rağmen mümkün olduğunu hatırlatacak olan Aynadaki Yabancı, seyircileri farklı bir hikayenin içine çekecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı | Filo yüksek riskli bölgeye girildiğini duyurdu!
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı
Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında
Itamar Ben-Gvir ayaklandı! Trump'ın Gazze planına aşırı sağcı İsrailli bakanlardan itiraz
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu komisyon yasa hazırlama komisyonu değil"
Olağanüstü toplantıda "işgal" vurgusu | ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti
Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor
Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...