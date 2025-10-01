"Aynadaki Yabancı" Cumartesi ekranlara merhaba diyecek

atv'nin bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarla büyük ilgi toplayan yeni dizisi "Aynadaki Yabancı", izleyiciyi kimlik, hafıza ve yeniden doğuş kavramları etrafında örülmüş güçlü bir hikayenin içine davet ediyor. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu dizi; geçirdiği operasyon sonrası hafızasını kaybeden Azra'nın geçmişiyle hesaplaşma ve kendini yeniden bulma mücadelesini anlatıyor. Her yeni tanıtımda gizem perdesi biraz daha aralanırken Azra'nın "kim olduğunu" hatırlama çabası kadar, onu kaybeden Emirhan ve beklenmedik bir şekilde hayatına giren Barış arasındaki denge de hikayenin merkezinde yer alıyor.



SEZONA DAMGA VURACAK

Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay, Berşan Tan ve Barış Erdoğan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı, aşkın, kimliğin ve ikinci bir şansın mümkün olup olmadığını sorgulatan dramatik yapısıyla sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.



Yeniden başlamanın her şeye rağmen mümkün olduğunu hatırlatacak olan Aynadaki Yabancı, seyircileri farklı bir hikayenin içine çekecek.