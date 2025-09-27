Cehennem Melekleri 4 oyuncuları kimler, konusu nedir? Cehennem Melekleri 4 filmi ne zaman çekildi?

Hollywood'un efsane aksiyon serisi "The Expendables", dördüncü filmiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Kadrosunda sürpriz oyunculara da yer veren "Cehennem Melekleri 4", güçlü hikayesi ve bol patlamalı sahneleriyle bu akşam ekran başındakilere adrenalin dolu dakikalar yaşatacak. Peki Cehennem Melekleri 4 oyuncuları kimler, konusu nedir?
CEHENNEM MELEKLERİ 4 KONUSU
Cehennem Melekleri serisinin dördüncü filmi, denizlerdeki bir nükleer füze gemisinin teröristlerin eline geçmesiyle başlayan nefes kesici bir operasyonu merkezine alıyor. Dünyanın en tehlikeli görevlerini üstlenen ve her türlü silahı ustalıkla kullanabilen Cehennem Melekleri, insanlığın son savunma hattı olarak bir kez daha sahneye çıkıyor.
ABD ile Rusya arasında tırmanan nükleer kriz sırasında, Barney Ross'un liderliğindeki paralı asker ekibi devreye giriyor. Ancak bu zorlu görev, ekibin yalnızca eski üyeleriyle üstesinden gelebileceği türden değildir. Takıma yeni katılan savaşçılar, farklı tarzları ve taktikleriyle gruba yeni bir soluk getirirken operasyonun kaderini de değiştirecektir.
CEHENNEM MELEKLERİ 4 OYUNCU KADROSU
Jason Statham (Lee Christmas): Ekibin bıçak ustası ve soğukkanlı savaşçısı.
Sylvester Stallone (Barney Ross): Cehennem Melekleri'nin karizmatik lideri.
Dolph Lundgren (Gunner Jensen): Yılların yorgunluğunu taşıyan, sert mizacıyla dikkat çeken eski üye.
Randy Couture (Toll Road): Patlayıcılar ve yıkım konusunda uzman.
Eddie Hall (Adele): Yeni ekip üyelerinden biri.
Curtis "50 Cent" Jackson (Easy Day): Takıma sonradan katılan savaşçılardan.
Megan Fox (Gina): Hem ekibin yeni ismi hem de Lee Christmas'ın sevgilisi.
Tony Jaa (Decha): Ekibin geçmişten gelen eski üyelerinden.
Andy Garcia (Marsh): Cehennem Melekleri'ne görevi veren CIA ajanı.
Sheila Shah (Mandy): Ekip içinde yer alan yeni karakterlerden biri.
Jacob Scipio (Galan): Eski üye Galgo'nun oğlu ve grubun genç savaşçısı.
Levy Tran (Lash): CIA için çalışan ve aynı zamanda ekibe katılan yeni bir savaşçı.