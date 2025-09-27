Cehennem Melekleri 4 oyuncuları kimler, konusu nedir? Cehennem Melekleri 4 filmi ne zaman çekildi?

Hollywood'un efsane aksiyon serisi "The Expendables", dördüncü filmiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Kadrosunda sürpriz oyunculara da yer veren " Cehennem Melekleri 4 ", güçlü hikayesi ve bol patlamalı sahneleriyle bu akşam ekran başındakilere adrenalin dolu dakikalar yaşatacak. Peki Cehennem Melekleri 4 oyuncuları kimler, konusu nedir?

(Kaynak: Sosyal Medya)

CEHENNEM MELEKLERİ 4 KONUSU

Cehennem Melekleri serisinin dördüncü filmi, denizlerdeki bir nükleer füze gemisinin teröristlerin eline geçmesiyle başlayan nefes kesici bir operasyonu merkezine alıyor. Dünyanın en tehlikeli görevlerini üstlenen ve her türlü silahı ustalıkla kullanabilen Cehennem Melekleri, insanlığın son savunma hattı olarak bir kez daha sahneye çıkıyor.

ABD ile Rusya arasında tırmanan nükleer kriz sırasında, Barney Ross'un liderliğindeki paralı asker ekibi devreye giriyor. Ancak bu zorlu görev, ekibin yalnızca eski üyeleriyle üstesinden gelebileceği türden değildir. Takıma yeni katılan savaşçılar, farklı tarzları ve taktikleriyle gruba yeni bir soluk getirirken operasyonun kaderini de değiştirecektir.