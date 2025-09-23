Televizyon ekranlarının nabzını tutan reytingler, izleyicilerin hangi diziyi, filmi veya programı daha çok tercih ettiğini gösteriyor. Total ve AB gruplarında açıklanan veriler merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte 22 Eylül 2025 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları...
(Takvim Foto Arşiv)
22 Eylül reyting sıralaması belli oldu mu?
Reytingler her sabah güncel olarak yayınlanıyor ve Total, AB ile ABC1 izleyici gruplarına göre ayrı ayrı listeler sunuluyor. İşte dünün reyting sıralaması;
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Cennetin Çocukları – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
Masterchef Türkiye – TV8
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
Cennetin Çocukları (Özet) – TRT 1
ATV Ana Haber – ATV
(Takvim Foto Arşiv)
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Cennetin Çocukları – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Masterchef Türkiye – TV8
Esra Erol'da – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
Kanal D Ana Haber – Kanal D
ATV Ana Haber – ATV