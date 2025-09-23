SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reyting sıralaması nasıl, kim birinci?

Televizyon dünyasında izleyicilerin ilgisi, dizilerden filmlere, yarışmalardan spor müsabakalarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Total ve AB izleyici gruplarına göre açıklanan reytingler, hangi programların ekranlarda daha çok izlendiğini ortaya koyuyor. Peki 22 Eylül 2025 Pazartesi günü reytinglerde hangi program zirvede yer aldı? Reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reyting sıralaması nasıl, kim birinci?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Eylül 2025 , 10:29 Güncelleme Tarihi :23 Eylül 2025 , 11:00
Reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reyting sıralaması nasıl, kim birinci?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Televizyon ekranlarının nabzını tutan reytingler, izleyicilerin hangi diziyi, filmi veya programı daha çok tercih ettiğini gösteriyor. Total ve AB gruplarında açıklanan veriler merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte 22 Eylül 2025 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

22 Eylül reyting sıralaması belli oldu mu?

Reytingler her sabah güncel olarak yayınlanıyor ve Total, AB ile ABC1 izleyici gruplarına göre ayrı ayrı listeler sunuluyor. İşte dünün reyting sıralaması;

22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Uzak Şehir – Kanal D

Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

Cennetin Çocukları – TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Esra Erol'da – ATV

Masterchef Türkiye – TV8

Kanal D Ana Haber – Kanal D

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

Cennetin Çocukları (Özet) – TRT 1

ATV Ana Haber – ATV

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

Uzak Şehir – Kanal D

Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

Cennetin Çocukları – TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Masterchef Türkiye – TV8

Esra Erol'da – ATV

Show Ana Haber – Show TV

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

Kanal D Ana Haber – Kanal D

ATV Ana Haber – ATV

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Uzak Şehir – Kanal D

Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

Cennetin Çocukları – TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Esra Erol'da – ATV

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

ATV Ana Haber – ATV

Kanal D Ana Haber – Kanal D

Masterchef Türkiye – TV8

Show Ana Haber – Show TV

ATV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL: Bu akşam hangi filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!ATV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL: Bu akşam hangi filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!
ATV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL: Bu akşam hangi filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: CHP’li ABB’de konser vurgunu! 13 gözaltı... Takvim.com.tr talanı yazmıştı... Kime ne kadar para verildi?
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! Gazze’deki soykırımın faili Netanyahu’dur
Türk Telekom
CHP’de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor
İsrail basını itiraf etti: Google’dan Meta’ya OpenAI’dan WhatsApp’a teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandı
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze’nin sesi oldu! Vicdanı olan Gazze’ye sessiz kalamaz | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR’luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...
Gri gökyüzü, serinlik ve şakır şakır yağmur: Harita 48 saat içinde turuncuya dönecek! Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor! İstanbul, Ankara...
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde yasak aşk skandalı! Eski başkan Mutlu’nun sevgilisinin hesabında milyonluk 5.5 hesap hareketi
Savunma sanayii verilerini Telegram’dan sattılar! Bakanlık askeri ve ticari casusları deşifre etti | 10 şüpheliden 7’si tutuklandı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin’i tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbas’dan video kaydı
BAĞ-KUR’A 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK! Bakan Işıkhan düzenleme için tarih verdi! Prim sayısı 7200’e çekilecek! Kimler kapsamda?
Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: Trump ile kritik konuları görüşeceğiz
Dünya Filistin’i tanıyor! Soykırımcılar kaçıyor | Mutluluğun gözyaşlarına dönüştüğü anlar
Başkan Erdoğan’dan Türkevi’nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi
Başkan Erdoğan’dan Türk Yatırım Konferansı’nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor
Sergen Yalçın’dan şok sözler: Bundan sonra oynamayan gider
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel Müdürü Yılmaz’dan kan donduran itiraf: Yangın alarmı çalıştırma talimatı vermedim
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze’de katliam yapan İsrail’i korudu Orta Doğu’da savaş çığırtkanlığı yaptı!