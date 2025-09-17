Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)



GENÇ KADININ GÜNLÜĞÜNDEN NOTLAR ORTAYA ÇIKTI



Müge Anlı evliliklerinin iyi gitmediğini ve aralarında bir kimya olmadığını savunan eş Erdinç Uslu'ya Sevda Heyretengiz'in günlüğünden notlarını okudu. Genç kadın kaybından önce tuttuğu günlüğünde sevilmek istediğini yazdı. Canlı yayında tartışılan konulardan biri de Erdinç Uslu'nun neden boşanmadığı olduğu.



KOMŞULARI KONUŞTU: HAYRETE DÜŞÜREN İDDİALAR



Sevda Heyretengiz'in kayınpederi mahalledeki bir camide cenaze sırasında bir yakınının gelininin yabancı uyruklu biriyle kaçtığını ve Sultanbeyli'de olduğunu söylediğini iddia etti. Müge Anlı ekibi 22 yaşındaki kadının komşularıyla konuştu. Komşular genç kadının çocuklarına düşkün olduğunu ve kaçmak için bir sebebinin olmadığını belirtti. Öte yandan Sevda'nın komşularından biri yabancı uyruklu bir adamın Sevda'nın annesini onun yanındayken aradığını "Sevda ile evlendik" şeklinde konuştuğunu belirtti. Telefon numarasının daha sonra kendilerini engellediklerini belirtti.



"YABANCI UYRUKLU BİRİ ARADI SEVDA İLE EVLENDİK DEDİ"



Müge Anlı söz konusu telefon numarasının şu an ki sahibine ulaşarak telefon numarasını kimden aldığını sordu. Yayına katılan Afgan uyruklu Rıza telefonu Mahmut ya da Muhammet isimli birinden aldığını belirtti.