Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı yayınında işlenen Sevda Heyretengiz olayı ise şüpheli detayları sebebiyle çok konuşuldu. 2 çocuk annesi Sevda Heyretengiz 2019 senesinde ortadan kayboldu. Annesi kızının kaybı ve 5 senedir en ufak bir izin olmaması nedeniyle kızını aramaya çıktı. Öte yandan anne kuşku oklarını damadı ve dünürüne yöneltti.
Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)
İHANET FOTOĞRAFI İDDİASI
Sevda'nın eşi Erdinç Uslu evliliklerinin iyi gitmediğini Sevda'nın kendisini sosyal medyada aldattığını öne sürdü. Öte yandan Erdin Uslu'nun ihanet belgesi olarak bir fotoğrafı Sevda'nın ailesine gönderdiği iddia edildi. Fakat fotoğrafın ortada olmadığı bilgisine ulaşıldı.
SES KAYDINDAKİ SEVDA MI?
Ayrıca Sevda'nın kaybolmadan önce eşi Erdinç Uslu
'ya bir ses kaydı gönderdiği ve bu ses kaydında kendisini öldü bilmelerini ve boşanmak istediğini söylediği belirtildi. Anne ve abla ise sesin Sevda'ya ait olmadığını öne sürdü.