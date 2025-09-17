SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu?

2 çocuk annesi Sevda Heyretengiz 2019 senesinde ortadan kayboldu. Sevda’nın annesi Canan Heyretengiz kızının kaybı nedeniyle Müge Anlı’ya başvurdu. 2015 yılında Erdinç Uslu ile evli olduğu söylenen Sevda Heyretengiz'in annesi kuşku oklarını damadı ve dünürüne yöneltti. Sevda’nın eşi Erdinç Uslu ve annesi canlı yayında yüzleşti. Genç kadının şüpheli kaybı Müge Anlı canlı yayında işlenmeye devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Eylül 2025 , 11:24 Güncelleme Tarihi :17 Eylül 2025 , 11:34
Müge Anlı’da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz’e ne oldu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı yayınında işlenen Sevda Heyretengiz olayı ise şüpheli detayları sebebiyle çok konuşuldu. 2 çocuk annesi Sevda Heyretengiz 2019 senesinde ortadan kayboldu. Annesi kızının kaybı ve 5 senedir en ufak bir izin olmaması nedeniyle kızını aramaya çıktı. Öte yandan anne kuşku oklarını damadı ve dünürüne yöneltti.

Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)

İHANET FOTOĞRAFI İDDİASI

Sevda'nın eşi Erdinç Uslu evliliklerinin iyi gitmediğini Sevda'nın kendisini sosyal medyada aldattığını öne sürdü. Öte yandan Erdin Uslu'nun ihanet belgesi olarak bir fotoğrafı Sevda'nın ailesine gönderdiği iddia edildi. Fakat fotoğrafın ortada olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)

SES KAYDINDAKİ SEVDA MI?

Ayrıca Sevda'nın kaybolmadan önce eşi Erdinç Uslu'ya bir ses kaydı gönderdiği ve bu ses kaydında kendisini öldü bilmelerini ve boşanmak istediğini söylediği belirtildi. Anne ve abla ise sesin Sevda'ya ait olmadığını öne sürdü.

Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)

GENÇ KADININ GÜNLÜĞÜNDEN NOTLAR ORTAYA ÇIKTI

Müge Anlı evliliklerinin iyi gitmediğini ve aralarında bir kimya olmadığını savunan eş Erdinç Uslu'ya Sevda Heyretengiz'in günlüğünden notlarını okudu. Genç kadın kaybından önce tuttuğu günlüğünde sevilmek istediğini yazdı. Canlı yayında tartışılan konulardan biri de Erdinç Uslu'nun neden boşanmadığı olduğu.

Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)

KOMŞULARI KONUŞTU: HAYRETE DÜŞÜREN İDDİALAR

Sevda Heyretengiz'in kayınpederi mahalledeki bir camide cenaze sırasında bir yakınının gelininin yabancı uyruklu biriyle kaçtığını ve Sultanbeyli'de olduğunu söylediğini iddia etti. Müge Anlı ekibi 22 yaşındaki kadının komşularıyla konuştu. Komşular genç kadının çocuklarına düşkün olduğunu ve kaçmak için bir sebebinin olmadığını belirtti. Öte yandan Sevda'nın komşularından biri yabancı uyruklu bir adamın Sevda'nın annesini onun yanındayken aradığını "Sevda ile evlendik" şeklinde konuştuğunu belirtti. Telefon numarasının daha sonra kendilerini engellediklerini belirtti.

Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)

"YABANCI UYRUKLU BİRİ ARADI SEVDA İLE EVLENDİK DEDİ"

Müge Anlı söz konusu telefon numarasının şu an ki sahibine ulaşarak telefon numarasını kimden aldığını sordu. Yayına katılan Afgan uyruklu Rıza telefonu Mahmut ya da Muhammet isimli birinden aldığını belirtti.

Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da şüpheli kayıp! 22 yaşındayken kaybolan Sevda Heyretengiz'e ne oldu? (Kaynak: Atv)
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten A Haber’de enflasyon için net mesaj: 2026’da daha az hissedilecek
TAKVİM ne dediyse o! CHP’de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir’in evinde Kılıçdaroğlu’ndan ne isteyecek?
Borsa İstanbul
Gürsel Tekin’den dikkat çekici açıklamalar! Partinin içine FETÖ sızdı | CHP’yi yok edecekler
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf
İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması
Türk Telekom
Can Holding’in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul’da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL’yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan Netanyahu’ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
CHP’de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel
İzmir’de sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalı’na geçici çöp izni
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta flaş gelişme! 26 tutuklama | Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu da var
12 Dev Adam İstanbul’da kutlama yaptı: Çok gururluyuz
Ankara kılıç gösterdi CIA’in kuduz köpeği havladı! Rubin Trump’tan Türkiye kısıtlama istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Trabzonspor’da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke’nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu’nun kırmızısı planları bozdu
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan mutlak butlan yorumu: Mahkeme kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki görevine dönmesi gerekir
Başkan Erdoğan’dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız
Başkan Erdoğan CHP’yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler