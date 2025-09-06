Aile Saadeti’nden merak uyandıran final bölümü: Her biten hikayenin yenisi yazılır elbet...

Kaynak: atv

Harun takım elbisesini tekrar giyerek eski günlere dönmeyi hedefler. Emin ve Öykü birlikte geçirdikleri anları özlemle hatırlarken yeni umutlara sarılırlar. Saadet Konağı, artık sadece sığınılacak bir ev değil birlikte gülüp ağlanan bir yuvadır. Ama saklanan sırlar, hâlâ çatı katında gün yüzüne çıkmayı beklemektedir.