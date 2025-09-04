🔎 SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon finalinde Eşref, Nisan ve Yetimler arasında kritik bir karar aşamasına gelmiş, Rüya'dan gelen haber ise tüm dengeleri değiştirmişti. Kadir'in güç hırsıyla yaptığı hamleler ve Çiğdem'le kurduğu iş birliği, karakterleri büyük bir çatışmanın içine sürüklemişti. Kanlı hesaplaşmaların yaşandığı finalde, Eşref'in rüyasına kavuşma umudu kabusa dönüşmüştü.