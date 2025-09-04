PODCAST CANLI YAYIN
EŞREF RÜYA 2. SEZON 1. BÖLÜM tarihi! İşte yayınlanacağı gün ve yeni bölümde yaşanacaklar

Eşref Rüya için ikinci sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağına dair resmi açıklama yapılmazken, dizinin eylül ayında ekrana dönmesi bekleniyor.

03 Eylül 2025 , 16:40 Güncelleme Tarihi :04 Eylül 2025 , 08:22
Eşref Rüya dizisinin ikinci sezonu için tarih araştırmaları hız kazandı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte gözler yayın gününe çevrilirken, kulislerde eylül ayının ikinci yarısının işaret edildiği konuşuluyor.

📌 2. SEZON TARİHİ: 17 EYLÜL ÇRŞAMBA

Eşref Rüya'nın ikinci sezon tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak televizyon kulislerinde dizinin 17 Eylül 2025 ya da 24 Eylül 2025 Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşabileceği konuşuluyor. Kanal D veya yapım ekibinden gelecek duyuruyla birlikte kesin tarih netleşmiş olacak.

🎬 ÇEKİMLER BAŞLADI

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizinin yeni sezon çekimlerine başlandı. Setten paylaşılan kareler, dizinin ekranlara dönüş hazırlığının hızlandığını gösterdi.

📺 İLK BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Dizinin ikinci sezon ilk bölümü henüz ekrana gelmedi. İzleyiciler, eylül ayı içinde açıklanacak resmi tarih ile birlikte Eşref Rüya'nın yeni bölümlerine kavuşacak.

🔎 SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon finalinde Eşref, Nisan ve Yetimler arasında kritik bir karar aşamasına gelmiş, Rüya'dan gelen haber ise tüm dengeleri değiştirmişti. Kadir'in güç hırsıyla yaptığı hamleler ve Çiğdem'le kurduğu iş birliği, karakterleri büyük bir çatışmanın içine sürüklemişti. Kanlı hesaplaşmaların yaşandığı finalde, Eşref'in rüyasına kavuşma umudu kabusa dönüşmüştü.

