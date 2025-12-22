Ankara'dan Şam'a güvenlik çıkarması! SDG ve İsrail tehlikesi masada: Şara ile kritik temas

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (AA)

Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte Türkiye-Suriye ilişkilerinde birçok alanda ivme yakalandı, güvenlik ve ekonomi alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel düzeyde tarihi işbirliği fırsatları ortaya çıktı.

Türkiye, bir yandan yaklaşık 15 yıl süren Suriye ihtilafının yaralarının sarılmasına destek verirken diğer yandan yeni işbirliği imkanlarının iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda Suriye'nin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde değerlendirilmesi için gerekli çabayı gösteriyor.

Bu çerçevede Bakan Fidan, Esad rejimin devrilmesinin akabinde ilk olarak 22 Aralık 2024 tarihinde Suriye'yi ziyaret etmişti.