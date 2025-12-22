Yusuf Güney ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında daha önce adresinde bulunamayan sanatçı Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi.

Yusuf Güney sağlık kontrolünden geçirildi!

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERENLER SERBEST BIRAKILDI



Soruşturma kapsamında haklarında gözaltına alınan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız saç ve kan örnekleri alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Yusuf Güney (DHA)

ADRESTE BULUNMAYAN GÜNEY SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ



Aynı soruşturma kapsamında Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel ise ilk aşamada adreslerinde tespit edilememişti. Soruşturma kapsamında sanatçı Yusuf Güney bugün sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Güney'in ifade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek Uyuşturucu testi için kan ve saç teli örneği vermesi ardından da serbest bırakılması bekleniyor.