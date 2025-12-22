PODCAST CANLI YAYIN

Yusuf Güney ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi!

Son dakika haberi! Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce adresinde bulunamayan şarkıcı Yusuf Güney, gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Öte yandan oyuncu Melisa Döngel'in daha önce gözaltına alındığı, Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında daha önce adresinde bulunamayan sanatçı Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi.

Yusuf Güney sağlık kontrolünden geçirildi!

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERENLER SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltına alınan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız saç ve kan örnekleri alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

ADRESTE BULUNMAYAN GÜNEY SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Aynı soruşturma kapsamında Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel ise ilk aşamada adreslerinde tespit edilememişti. Soruşturma kapsamında sanatçı Yusuf Güney bugün sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Güney'in ifade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek Uyuşturucu testi için kan ve saç teli örneği vermesi ardından da serbest bırakılması bekleniyor.

Oyuncu Melisa Döngel'in daha önce gözaltına alındığı, Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

FİRARİLER İÇİN YAKALAMA KARARI

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yurt dışında oldukları belirlenen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

