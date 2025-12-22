Lafarge davasında terör itirafı! YPG ve DEAŞ haraç adı altında fonlandı

Fransız çimento devi Lafarge, Suriye iç savaşı sırasında ülkedeki tesislerini faaliyette tutabilmek için DEAŞ dahil farklı silahlı ve terör örgütlerine ödeme yaptığı iddiasıyla Fransa'da yargılandı. "Terör örgütünü finanse etmek" ve buna bağlı suçlamalarla açılan dava, şirketin savaş bölgelerindeki faaliyetleri ile Fransız istihbaratıyla kurduğu iddia edilen ilişki ağı nedeniyle uluslararası kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Davanın en dikkat çekici başlıklarından biri ise sanık ifadeleri arasındaki çarpıcı çelişki oldu. Şirketin eski CEO'su Bruno Lafont, terör örgütlerine yapılan ödemelerden habersiz olduğunu savunurken, dönemin Operasyonlardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Christian Herrault, örgütlerle yürütülen müzakerelerin Lafont'un bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Herrault, Suriye'de terör örgütlerine yapılan "haraç" ödemelerinin geçici olmaktan çıkıp rutin hale geldiğini mahkemede anlattı.

Bu kritik ifadeler, Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetlerinin arka planına ve davanın seyrine ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı. İşte, tarihi davada öne çıkan başlıklar ve sürecin tüm ayrıntıları…

TARİHİ LAFARGE DAVASINDA ÇELİŞKİLER BİRBİRİNİ İZLEDİ

Fransız çimento firması Lafarge'ın Suriye'de iç savaş sırasında terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlamasını konu alan yargılama süreci sonuçlandı ama şirketin burada farklı terör örgütlerinin yönetimindeki bölgelerde neden ısrarla faaliyetlerini yürüttüğü hala netlik kazanmadı.

SKANDAL İLK KEZ LE MONDE'UN HABERİYLE ORTAYA ÇIKTI

Le Monde gazetesinin ilk olarak 2016'da gündeme getirdiği Lafarge ödemelerinin Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde yapıldığını kanıtlayan belgeler 2021'de yayımlandı.

Terör örgütünü finanse etme suçlamasıyla Paris Ceza Mahkemesinde görülen davanın süreci, uluslararası yolsuzlukla mücadele eden sivil toplum kuruluşu Sherpa, Berlin merkezli Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) ve şirketin 11 eski Suriyeli çalışanının, 2016'da Lafarge hakkında "terörü finanse etme" ve "insanlığa karşı suçlara ortaklık" iddialarıyla yargıya başvurmasıyla başladı.