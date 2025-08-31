Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına topladı. 50 bin TL'lik baraj sorusunu aşmayı başaran yarışmacının karşısına gelen kritik soru, hem stüdyo ortamında hem de televizyon başındaki milyonlarca kişi için büyük bir heyecan yarattı.

Tüylerinin baskın olarak beyaz, siyah ve turuncu renkte desenlere sahip olmasından ötürü 'üç renkli kedi' olarak da bilinen ve 'Calico' olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?

A: Hepsi dişidir

B: Hepsi erkektir

C: Her 3000'de biri dişidir

D: Her 3000'de biri erkektir

Doğru cevap: D: Her 3000'de biri erkektir.