Tüylerinin baskın olarak beyaz, siyah ve turuncu renkte desenlere sahip olmasından ötürü ‘üç renkli kedi’ olarak da bilinen ve ‘Calico’ olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?

ATV’nin uzun soluklu yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine nefes kesen anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen programda, yarışmacının 5 milyon TL’lik büyük ödüle uzanan yolculuğunda karşısına çıkan kritik soru hem stüdyoda hem de ekran başında milyonları adeta kilitledi.

Giriş Tarihi :31 Ağustos 2025 , 22:42
Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına topladı. 50 bin TL'lik baraj sorusunu aşmayı başaran yarışmacının karşısına gelen kritik soru, hem stüdyo ortamında hem de televizyon başındaki milyonlarca kişi için büyük bir heyecan yarattı.

A: Hepsi dişidir

B: Hepsi erkektir

C: Her 3000'de biri dişidir

D: Her 3000'de biri erkektir

Doğru cevap: D: Her 3000'de biri erkektir.

