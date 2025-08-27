Kuruluş yeni sezonunda Nilüfer Hatun’u Faslı Mahassine Merabet canlandıracak

Atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş"un yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyuncular tek tek belli oluyor.

Bozdağ Film'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Faslı oyuncu Mahassine Merabet'in kadroya dahil edildiği ifade edildi. Merabet dizide, Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun'a karakterine hayat verecek. Güçlü kadrosuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan yapımın yeni sezonunda Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu canlandırırken, daha önce Bennu Yıldırımlar ve Barış Falay da kadroya katılmıştı.

26 yaşındaki Faslı oyuncu, dizilerdeki başarısı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.