Aile Saadetinde Gulyabani sürprizi ve Kleopatra hazinesi heyecanı

"Aile Saadeti"nde Gulyabani sürprizi ve Kleopatra hazinesi heyecanı

ATV’nin sevilen dizisi “Aile Saadeti”, onuncu bölümüyle izleyiciyi hem güldürdü hem de heyecanlandırdı. Yeşilçam’a nostaljik bir selam gönderilen bölümde, konakta yaşanan kargaşa Kleopatra’nın hazinesine uzandı. Finalde gizemli bir kurşunla tansiyon zirveye çıktı.

Atv'de yayınlanan "Aile Saadeti" önceki akşam onuncu bölümüyle ekrana geldi. Yeşilçam'ın unutulmaz 'Gulyabani' sahnesine nostaljik bir selam gönderilen bölüm, geçtiğimiz akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Dizinin son bölümünde kısaca şunlar yaşandı; Tesadüfen eline şifreli kağıdın geçmesi üzerine Ada, şifreyi çözmek için yardımcı olabilecek arkadaşları olduğunu söyledi. Şifrenin çözüleceği fikriyle heyecanlanan konak halkı, misafirlerine özel bir 'Geçmiş Zaman Konağı Akşamı' yaşatmaya karar verdi.

ŞİFRE ÇÖZÜLDÜ
Konaktakiler kostümleriyle adeta "Süt Kardeşler" filmini yaşatırken, şifreli kâğıdın gerçekte Kleopatra'nın hazinesine ait olduğu ortaya çıktı. Misafirlerin uyarıları ise işe yaramadı; konak halkı hazinenin peşine düşmekten geri adım atmadı. Tam bu sırada elektrikler kesildi, Hakkı'nın adamları gulyabani kılığıyla ortaya çıktı. Konakta yaşanan paniğin ortasında, Murat şifreyi çözmeyi başardı ve konak halkı nihayet hazineye ulaştı. Fakat büyük sır açığa çıkarken, her şeyi saklamaya çalışan Fikri gizemli bir kurşunun hedefi oldu...

