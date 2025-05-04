Sustalı Ceylan’ın 5. bölümü hem gerilim hem de duygusal sahneleriyle çok konuşuldu!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sustalı Ceylan, önceki gün beşinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Hem gerilim hem de duygusal sahneleriyle çok konuşulan bölümde; Ceylan, ilk kuryelik görevini başarıyla tamamlayarak Bekri'ye güvenilirliğini kanıtladı.



Ancak Ferhat, bu işin Ceylan'a göre olmadığını yinelemekten geri durmadı. Bu sırada Yusuf'un taburcu olacağı haberinin sevincini yaşayan Ceylan, aynı tedaviyi gören başka bir çocuğun ailesine gizlice para yardımı yaparak yüreklere dokundu. Diğer yandan Ferhat, Necmi'yi böbreğini Yusuf'a vermesi için tehdit etti. Mecbur kalan Necmi, kabul etti. Ancak evde sular durulmuyordu.



GERİ ADIM ATMIYOR

Yusuf'un uyuduğu bir gece, Ceylan'ın kapısını çalan Necmi, artık geri adım atmıyordu. Para verilmezse boşanacağını, hatta Ceylan'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek Yusuf'u çocuk esirgeme kurumuna vereceğini öne sürdü. Tüm bu yaşananların ardından Ceylan, Ferhat'a minnettar olduğunu dile getirdi ama bir yandan da oğlunun ona bu kadar bağlanmasından rahatsızlık duyduğunu itiraf etti.

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