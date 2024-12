NTC Medya imzalı yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Can Borcu dizisi için geri sayım başladı. Aile, sadakat ve sırlar üzerine kurulu güçlü hikayesiyle dikkat çeken dizi yayınlanan tanıtımıyla büyük merak uyandırdı. Peki Can Borcu ne zaman başlıyor ve oyuncu kadrosunda kimler var?