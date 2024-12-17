(Kaynak: ATV)

Serkan ve Handan'ın Mücadelesi

Başrollerde Bülent İnal, mimar Serkan karakterine hayat verirken, Ebru Özkan ise Handan rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Serkan, babalarını kaybeden üç genç için baba olmaya çalışırken, Handan ise kocasının ölümünden sonra çocuklarını ayakta tutma mücadelesi verecek. İki ailenin birbirine geçmiş yaşamları, güçlü bir dramatik anlatımla ekranlara taşınacak.