NTC Medya imzalı yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Can Borcu dizisi için geri sayım başladı. Aile, sadakat ve sırlar üzerine kurulu güçlü hikayesiyle dikkat çeken dizi yayınlanan tanıtımıyla büyük merak uyandırdı. Peki Can Borcu ne zaman başlıyor ve oyuncu kadrosunda kimler var?
(Kaynak: ATV)
Oyuncu Kadrosunda Ünlü İsimler
Başrolleri başarılı oyuncular Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı dizide, güçlü yardımcı oyuncular dikkat çekiyor. Can Borcu kadrosunda Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi önemli isimler rol alıyor.
(Kaynak: ATV)
Dizinin Konusu: İki Ailenin Sarsıcı Hikayesi
Senaryosunu Onur Uğraş'ın kaleme aldığı Can Borcu, bir trafik kazasının ardından kesişen iki ailenin dram dolu hikayesini anlatıyor. Dizi, ihanetler, yasak ilişkiler ve büyük sırlarla örülen olay örgüsüyle izleyiciyi derinden etkilemeyi hedefliyor.