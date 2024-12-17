SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Can Dostum dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi? ATV'nin yeni dizisi Can Dostum kadrosunda kimler var? İşte yayın tarihi

Ekranların merakla beklenen yeni dizisi Can Borcu 21 Aralık Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizi aile dramını ve gizem dolu bir hikayeyi seyirciye sunacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:52 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:52
Can Dostum dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi? ATV’nin yeni dizisi Can Dostum kadrosunda kimler var? İşte yayın tarihi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    NTC Medya imzalı yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Can Borcu dizisi için geri sayım başladı. Aile, sadakat ve sırlar üzerine kurulu güçlü hikayesiyle dikkat çeken dizi yayınlanan tanıtımıyla büyük merak uyandırdı. Peki Can Borcu ne zaman başlıyor ve oyuncu kadrosunda kimler var?

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Oyuncu Kadrosunda Ünlü İsimler

    Başrolleri başarılı oyuncular Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı dizide, güçlü yardımcı oyuncular dikkat çekiyor. Can Borcu kadrosunda Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi önemli isimler rol alıyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Dizinin Konusu: İki Ailenin Sarsıcı Hikayesi

    Senaryosunu Onur Uğraş'ın kaleme aldığı Can Borcu, bir trafik kazasının ardından kesişen iki ailenin dram dolu hikayesini anlatıyor. Dizi, ihanetler, yasak ilişkiler ve büyük sırlarla örülen olay örgüsüyle izleyiciyi derinden etkilemeyi hedefliyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Serkan ve Handan'ın Mücadelesi
    Başrollerde Bülent İnal, mimar Serkan karakterine hayat verirken, Ebru Özkan ise Handan rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Serkan, babalarını kaybeden üç genç için baba olmaya çalışırken, Handan ise kocasının ölümünden sonra çocuklarını ayakta tutma mücadelesi verecek. İki ailenin birbirine geçmiş yaşamları, güçlü bir dramatik anlatımla ekranlara taşınacak.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Etkileyici Hikayesiyle Ekranlara Damga Vuracak

    Aile bağlarını, kayıpları ve zorluklarla örülü yaşam mücadelelerini etkileyici bir dille anlatan Can Borcu, duygusal sahneleriyle izleyicilerin kalbine dokunmayı hedefliyor. 21 Aralık'ta ekranlara gelecek olan dizi, sezonun iddialı yapımlarından biri olarak şimdiden büyük ilgi görüyor.

    Can Borcu, heyecan dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin yeni favorisi olmaya aday!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Asgari ücret zammında ikinci toplantı yapıldı! Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonun üzerinde seyredecek
    FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldı
    Halkbank
    Arif Güran’ın ilk ifadesinde şüphelendiği amca konuştu: Salim benim babam gibidir!
    Dybala’nın menajeri Galatasaray için İstanbul’da!
    Kritik birimin başındaydı: Rus General İgor Kirillov’a scooterlı suikast! Manidar zamanlama
    Türk Telekom
    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!
    AFAD ekibi Sednaya’da! 43 araç 120 personel
    Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Çok akıllı ve güçlü lider | Türkiye’ye anahtar vurgusu
    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 7 imza
    Suriyelilerin ülkelerine dönüşünde 2 aşamalı plan!
    Bakanlık CHP’li 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu
    Spor yazarları Galatasaray Trabzonspor maçını yorumladı! Top çizgiyi geçti mi? Penaltı ve kırmızı kart detayı
    FERDİ TAYFUR HASTANEYE KALDIRILDI! Sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklamalar