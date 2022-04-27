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    • 27.04.2022 19:46
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    • 27.04.2022 20:18
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    KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 27 Nisan ATV YAYIN AKIŞI!

    ATV'nin reyting rekormeni dizisi Kuruluş Osman her hafta Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen diziyi saatinde ekranda göremeyen izleyiciler araştırmalara koyuldu. Peki KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 27 Nisan ATV YAYIN AKIŞI!

    KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? soruları diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Bozdağ Film imzalı dizinin başrolünde Burak Özçivit,Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer gibi başarılı isimler yer alıyor. En son 91. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman Kadir Gecesi sebebi ile ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor ancak yayın saatinde değişiklik yaşandı. İşte detaylar...

    27 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

    20:00 Kadir Gecesi Özel

    20:45 Kuruluş Osman

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

    KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Kuruluş Osman dizisi bu akşam yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Ancak dizi her zamanki saatinde değil yalnızca bu haftalık saat 20.45'te yayınlanacak.

    KURULUŞ OSMAN 92. BÖLÜM

    Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez.

    Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir.

    İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar.

    Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar.

        Gündüz Bey'de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.

        Tekfur Kosses'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tekfur Kosses, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar. Tekfur Kosses'in inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır.

        Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey'in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?
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        Haberler Televizyon KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 27 Nisan ATV YAYIN AKIŞI!
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