KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 27 Nisan ATV YAYIN AKIŞI!

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Ancak dizi her zamanki saatinde değil yalnızca bu haftalık saat 20.45'te yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN 92. BÖLÜM

Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez.

Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir.

İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar.

Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar.