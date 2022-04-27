KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 27 Nisan ATV YAYIN AKIŞI!

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? soruları diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Bozdağ Film imzalı dizinin başrolünde Burak Özçivit,Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer gibi başarılı isimler yer alıyor. En son 91. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman Kadir Gecesi sebebi ile ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor ancak yayın saatinde değişiklik yaşandı. İşte detaylar...
27 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kadir Gecesi Özel
20:45 Kuruluş Osman
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Kuruluş Osman dizisi bu akşam yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Ancak dizi her zamanki saatinde değil yalnızca bu haftalık saat 20.45'te yayınlanacak.
KURULUŞ OSMAN 92. BÖLÜM
Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez.
Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir.
İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar.
Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar.