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    • Magazin
    • 27.04.2022 19:13
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    • 27.04.2022 19:13
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    SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 27 Nisan Sadakatsiz neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? KANAL D YAYIN AKIŞI

    Sadakatsiz her hafta Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Ancak bu hafta Kanal D'nin yayın akışında Sadakatsiz dizisi yer almadı. Dizinin sıkı takipçileri de nedenini araştırmaya başladı. Bu akşam saatler 20:00'ı gösterdiğinde başrollerinde Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba'nın olduğu "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw" filmi yayınlanacak. Peki SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 27 Nisan Sadakatsiz neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 27 Nisan 2022 Çarşamba yayın akışı ve araştırılan konu hakkında bilgiler...

    SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 27 Nisan Sadakatsiz neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? soruları diziseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz uzun bir süredir Çarşamba akşamlarını vazgeçilmezi. Finale adım adım giden dizinin bu akşam yeni bölümünün yayınlanmaması merak konusu oldu. 27 Nisan 2022 Çarşamba Kanal D yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Peki neden?

    SADAKATSİZ BU AKŞAM YOK MU?

    Sadakatsiz bu akşam malesef yayınlanmayacak. 27 Nisan 2022 Çarşamba Kanal D yayın akışı şöyle;

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    16:45 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

    22:45 Çok Güzel Hareketler 2

    23:15 Kadir Gecesi Özel

    04:45 Yabancı Damat

    SADAKATSİZ BU HAFTA NEDEN YOK?

    Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi bayram nedeniyle tatilde. Kanal D'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada diziye bayram arası verildiği açıklandı.

    YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Sadakatsiz yeni bölümü ile ilgili de açıklama yapıldı. Buna göre Sadakatsiz yeni bölümü bayramın ardından 11 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelecek.
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