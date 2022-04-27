SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 27 Nisan Sadakatsiz neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? soruları diziseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz uzun bir süredir Çarşamba akşamlarını vazgeçilmezi. Finale adım adım giden dizinin bu akşam yeni bölümünün yayınlanmaması merak konusu oldu. 27 Nisan 2022 Çarşamba Kanal D yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Peki neden?
SADAKATSİZ BU AKŞAM YOK MU?
Sadakatsiz bu akşam malesef yayınlanmayacak. 27 Nisan 2022 Çarşamba Kanal D yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Kadir Gecesi Özel
04:45 Yabancı Damat
SADAKATSİZ BU HAFTA NEDEN YOK?
Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi bayram nedeniyle tatilde. Kanal D'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada diziye bayram arası verildiği açıklandı.
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sadakatsiz yeni bölümü ile ilgili de açıklama yapıldı. Buna göre Sadakatsiz yeni bölümü bayramın ardından 11 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelecek.