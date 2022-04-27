SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 27 Nisan Sadakatsiz neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? soruları diziseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz uzun bir süredir Çarşamba akşamlarını vazgeçilmezi. Finale adım adım giden dizinin bu akşam yeni bölümünün yayınlanmaması merak konusu oldu. 27 Nisan 2022 Çarşamba Kanal D yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Peki neden?