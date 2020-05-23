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    • 23.05.2020 11:28
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    ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? İşte Müge Anlı'nın izleyiciyle buluşacağı tarih

    Türk televizyonlarının en çok sevilen ve en çok güvenilen isimlerinden biri olan , koronavirüs tedbirleri nedeniyle programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e ara vermişti. 2008 tarihinden bu yana hafta içi her sabah izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'nın eksikliğini hissedenlerin en çok merak ettiği soru '?' sorusu oldu. Ve sonunda hasret bitiyor. Müge Anlı atv ekranlarında izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı'nın yeni bölümü ne zaman? İşte Müge Anlı'nın ekranlara döneceği o tarih.

    Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı, koronavirüs nedeniyle programına ara vermişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri programın ne zaman başlayacağını merak ediyordu.. Nihayet Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu.

    HASRET BİTİYOR

    Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 1 Haziran Pazartesi günü atv ekranında kaldığı yerden, izleyicisiyle buluşacak.

    Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını yine Müge Anlı'da bulacak.

    Her sezon yaptıklarıyla gündemi oluşturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

    Çok konuşulan, gündem oluşturan program Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Haziran Pazartesi sabahı canlı yayınla saat 10.00'da atv'de!
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