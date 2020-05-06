Çarşamba günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam heyecan giderek arttı. 20. bölümde Osman Bey, Dündar ve Alişar'la ilgili tüm gerçekleri Aygül'e anlattı. Dündar, Zöhre ve Aygül, Alişar'ın konağına giderken Osman Bey ve alpleri tarafından alıkonuldu. İzleyiciler heyecanın dorukta olduğu bölümün ardından Kuruluş Osman 21. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Öyle kolay can vermek yok, evvela hesap vereceksin!"

Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"