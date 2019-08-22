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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 20:18

Çocuk Oyunu adlı korku filmi serisinin baş kötü karakteri hangisidir?

'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışması çok konuşuluyor. Bu akşamki yarışmada "Çocuk Oyunu adlı korku filmi serisinin baş kötü karakteri hangisidir?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. Peki, Çocuk Oyunu adlı korku filmi serisinin baş kötü karakteri hangisidir? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Çocuk Oyunu adlı korku filmi serisinin baş kötü karakteri hangisidir?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması 'da "Çocuk Oyunu adlı korku filmi serisinin baş kötü karakteri hangisidir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Çocuk Oyunu adlı korku filmi serisinin baş kötü karakteri hangisidir?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Çocuk Oyunu adlı korku filmi serisinin baş kötü karakteri hangisidir?

A: Freedy Kruege

B: Chucky

C: Michael Myers

D: Jasoon Voorhees

DOĞRU CEVAP: Chucky

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