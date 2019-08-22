Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Çocuk Oyunu adlı korku filmi serisinin baş kötü karakteri hangisidir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Çocuk Oyunu adlı korku filmi serisinin baş kötü karakteri hangisidir?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Çocuk Oyunu adlı korku filmi serisinin baş kötü karakteri hangisidir?

A: Freedy Kruege

B: Chucky

C: Michael Myers

D: Jasoon Voorhees

DOĞRU CEVAP: Chucky