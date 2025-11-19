Vine efsanesi geri dönüyor! Ne zaman kullanıma açılacak?

Kısa video formatının öncüsü Vine , küllerinden doğuyor. Jack Dorsey liderliğinde kurulan Divine, sadece popüler platformun nostaljisini değil, aynı zamanda yaratıcı ve filtresiz ruhunu da geri getiriyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

🚫 Divine'ın Kuruluş Felsefesi

Vine, kısa ve döngüsel videolarıyla özellikle ülkemizde bir döneme damgasını vurmuş, mizah ve yaratıcılık alanında sayısız yeteneği keşfetmişti. Ancak Twitter'ın platformu kapatmasıyla bu özgün içerik kültürü de sona ermişti. Yıllar süren başarısız geri dönüş denemelerinin ardından, Jack Dorsey'nin yeni girişimi Divine, Vine'ın "filtresiz yaratıcılık" anlayışını yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Divine'ı diğer tüm yeni nesil sosyal medya platformlarından ayıran en çarpıcı özellik, uygulayacağı katı "AI yok" politikası olacak. Geliştiriciler, teknik altyapıyı kullanarak yapay zeka tarafından üretilmiş videoları engelleyecek ve bu kuralı ihlal eden hesapları doğrudan platformdan uzaklaştıracak. Bu radikal duruşun ardındaki felsefe ise oldukça net: İnternet kullanıcılarının önemli bir bölümü, algoritmaların dayattığı içerik akışları yerine, gerçek insan yaratıcılığı ve özgün içerik akışını özlüyor. Divine, bu boşluğu doldurarak tamamen insan odaklı yeni bir mikro-video ekosistemi kurmayı hedefliyor.