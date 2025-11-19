Vine efsanesi geri dönüyor! Ne zaman kullanıma açılacak?

PODCAST CANLI YAYIN

Sosyal medya dünyası, eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'in desteğiyle kurulan Divine platformunun lansmanıyla sarsılıyor.

Kısa video formatının öncüsü Vine, küllerinden doğuyor. Jack Dorsey liderliğinde kurulan Divine, sadece popüler platformun nostaljisini değil, aynı zamanda yaratıcı ve filtresiz ruhunu da geri getiriyor.

🚫 Divine'ın Kuruluş Felsefesi

Vine, kısa ve döngüsel videolarıyla özellikle ülkemizde bir döneme damgasını vurmuş, mizah ve yaratıcılık alanında sayısız yeteneği keşfetmişti. Ancak Twitter'ın platformu kapatmasıyla bu özgün içerik kültürü de sona ermişti. Yıllar süren başarısız geri dönüş denemelerinin ardından, Jack Dorsey'nin yeni girişimi Divine, Vine'ın "filtresiz yaratıcılık" anlayışını yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Divine'ı diğer tüm yeni nesil sosyal medya platformlarından ayıran en çarpıcı özellik, uygulayacağı katı "AI yok" politikası olacak. Geliştiriciler, teknik altyapıyı kullanarak yapay zeka tarafından üretilmiş videoları engelleyecek ve bu kuralı ihlal eden hesapları doğrudan platformdan uzaklaştıracak. Bu radikal duruşun ardındaki felsefe ise oldukça net: İnternet kullanıcılarının önemli bir bölümü, algoritmaların dayattığı içerik akışları yerine, gerçek insan yaratıcılığı ve özgün içerik akışını özlüyor. Divine, bu boşluğu doldurarak tamamen insan odaklı yeni bir mikro-video ekosistemi kurmayı hedefliyor.

🌐 Merkeziyetsizlik ve Nostr Protokolü: Sansüre Dayanıklı Altyapı

Divine'ın mimarisi, selefi Vine ' dan tamamen farklı, modern ve çağdaş bir yapı üzerine inşa ediliyor. Platform, Dorsey'nin uzun süredir savunduğu açık kaynaklı ve merkeziyetsiz bir iletişim protokolü olan Nostr üzerinde yükseliyor. Bu teknolojik tercih, Divine'ı sansür girişimlerine, tek bir şirketin keyfi kararlarına ve merkezi kontrol riskine karşı daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Jack Dorsey, Divine ve benzeri yenilikçi projeleri 2025 yılında kurduğu kar amacı gütmeyen andOtherStuff organizasyonu üzerinden finanse ediyor. Bu durum, platformun finansal motivasyondan çok, internetin özgür ve merkeziyetsiz ruhunu yeniden kazanma misyonuna odaklandığını gösteriyor.

💾 Efsanevi Arşiv Geri Geliyor: Eski Vine İçeriklerine Yeniden Erişim

Divine sadece bir nostalji rüzgarı estirmekle kalmıyor, aynı zamanda Vine'ın kültürel mirasını da geri getiriyor. Twitter'ın ilk çalışanlarından Evan Henshaw-Plath, Archive Team tarafından yıllar önce toplanmış olan devasa Vine video arşivini titizlikle inceledi. Yapılan analizler sonucunda 150.000 ila 200.000 arası video ve yaklaşık 60.000 içerik üreticisine ait klipler yeniden erişime hazır hale getirildi.

Divine'ın başlangıç ağı, büyük ölçüde bu eski içeriklere dayanacak. Platformun en heyecan verici adımlarından biri de, eski Vine içerik üreticilerine yönelik atılan adım. Doğrulama sürecinden geçen eski yaratıcıların hesaplarının ve içeriklerinin Divine'a geri taşınması gündemde. İçeriklerinin yayınlanmasını istemeyen eski kullanıcılar için ise DMCA talebiyle içeriklerini kaldırma hakkı saklı tutuluyor.

Divine, beta aşamasında şimdiden 10 bin kullanıcıyı ağırlamaya başladı. Bu sınırlı ve davetiyeyle katılım süreci, platformun lansman öncesi beklentiyi ve merakı en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor. Nostalji ile modern merkeziyetsiz teknolojinin bu kesişimi, Divine'ı algoritmaların hakim olduğu sosyal medya dünyasında gerçekten de benzersiz bir konuma taşıyor. Gözler, tamamen insan odaklı bu yeni mikro-video ekosisteminin başarıp başaramayacağında.

NE ZAMAN KULLANIMA AÇILACAK?

Sosyal medya dünyasını heyecanlandıran Divine, sessiz sedasız kullanıma sunuldu. Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'in desteklediği ve Vine ruhunu canlandırmayı hedefleyen platform, iOS ve Android için beta aşamasında erişime açıldı.

