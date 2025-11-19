Rakamlar 40 bin TL'ye dayandı! SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye emekliye ödeme jesti
Emekliler için bankacılık sektöründe sular durulmuyor. Yıl sonuna yaklaşırken bankalar arası rekabet promosyon savaşlarını yeni bir boyuta taşıdı. Kasım ayı itibarıyla güncellenen kampanyalarda ibre rekor seviyeleri gösteriyor. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek haberde nakit destek tutarlarının 39 bin 500 TL seviyesine kadar tırmandığı görüldü. Tam 5 banka, 30 bin lira barajını aşarak emekliye adeta bir maaş ikramiyesi sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyonu kim veriyor? Şartlar neler?
Giriş Tarihi: 19.11.2025 13:36