Kadraj Galeri Kadraj İkon Rakamlar 40 bin TL'ye dayandı! SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye emekliye ödeme jesti

Emekliler için bankacılık sektöründe sular durulmuyor. Yıl sonuna yaklaşırken bankalar arası rekabet promosyon savaşlarını yeni bir boyuta taşıdı. Kasım ayı itibarıyla güncellenen kampanyalarda ibre rekor seviyeleri gösteriyor. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek haberde nakit destek tutarlarının 39 bin 500 TL seviyesine kadar tırmandığı görüldü. Tam 5 banka, 30 bin lira barajını aşarak emekliye adeta bir maaş ikramiyesi sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyonu kim veriyor? Şartlar neler?

Giriş Tarihi: 19.11.2025 13:36
Bankalar sadık müşteri portföylerini genişletmek ve sıcak para akışını sağlamak adına emeklileri markajına aldı. Özel bankaların başlattığı yarışa kamu bankalarının da güçlü paketlerle dahil olması rakamları yukarı çekti.

Kasım ayı kampanyalarında dikkat çeken en önemli detay, "çıplak promosyon" kavramının değişmesi oldu.

Bankalar artık sadece maaş taşıma karşılığında değil otomatik fatura talimatı kredi kartı kullanımı, emekli yakını getirme ve kredili mevduat hesabı gibi ek ürün kullanımlarıyla toplam faydayı maksimize ediyor. Tam 5 banka, 30 bin lira barajını aşarak emekliye adeta bir maaş ikramiyesi sunuyor. Peki hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyonu kim veriyor? Şartlar neler?

İMZAYI ATMADAN ÖNCE BUNLARA DİKKAT! "EK ÖDÜL" DETAYI

Promosyon yarışında rakamların havada uçuşması kafa karışıklığına neden olabiliyor. Bankaların sunduğu yüksek tutarlar genellikle iki kalemden oluşuyor:

Taban Promosyon: Sadece maaşı taşımanız karşılığında ödenen net nakit.

Ek Ödüller: Fatura talimatı, kredi kartı harcama sözü veya yeni müşteri kazandırma gibi şartlarla verilen ilave tutarlar.

Bazı bankalar hem yeni müşterilerine hem de taahhüdü biten ve sözleşmesini yenileyen mevcut müşterilerine bu yüksek rakamları sunuyor. Burada kritik bir nokta var. Şartları dikkatlice okumak. Örneğin vadedilen 30 bin liranın tamamını almak için kredi kartınızdan her ay belirli bir tutarda harcama yapmanız istenebilir.