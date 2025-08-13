Türk Telekom’dan sürdürülebilirlik atağı: 2024 Entegre Faaliyet Raporu yayımlandı

Türk Telekom, teknoloji birikimini yaşamın tüm alanlarına yansıtan çalışmalarıyla sürekli geliştiriyor. Türk Telekom, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çevresel etki, toplumsal fayda, dijital eşitlik ve ekonomiye olan katkılarının da yer aldığı 2024 yılı 'Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı. 'Fiber Mobilite ile Dünya Değişiyor' temasıyla yayınlanan 2024 yılı entegre raporu, GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına uygun olarak hazırlandı.

Türk Telekom'un finansal ve operasyonel performansını detaylı bir şekilde sunmanın yanı sıra, çevre, sosyal ve yönetişim alanlarındaki ilerlemelerinin de kapsamlı bir şekilde ele alındığı raporda; şirketin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler), İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) ve diğer sürdürülebilirlik endekslerine katkılarına da dikkat çekildi.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcı Ömer Karademir (Türk Telekom)

PAYDAŞ ANKETİ DÜZENLENDİ

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcı Ömer Karademir, "Ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik ederken teknoloji birikimimizle daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi bir gelecek için yatırımlarımıza ve faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu yılki raporumuzda global gelişmeler ve yükselen volatilite içerisinde artırarak sürdürdüğümüz finansal ve operasyonel gücümüzü, hız kesmeden devam ettirdiğimiz yatırımlarımızı ve bunu destekleyen rakamsal verileri ortaya koyarak iş stratejilerimizi ve risk yönetim politikalarımızı detaylı şekilde aktardık. Değer yaratma modelimizi kompakt bir şekilde ortaya koyduk. Raporumuzda detaylandırdığımız yol haritamız,

VERİ KALİTESİ ARTTI

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı 2030 yılına kadar yüzde 45 azaltma ve 2050 yılına kadar net sıfır hedeflerimize ulaşma konusundaki kararlılığımızı ve şeffaflığımızı gösteriyor. 2023 yılında karbon envanterimizi genişleterek tüm grup şirketlerimizi dahil etmemizin ve 2020 yılını baz alarak geriye dönük dört yıllık emisyonlarımızı Kapsam , 2 ve 3 olmak üzere ayrı ayrı hesaplamamızın ardından, 2024 yılında emisyon hesaplamalarımızı ve veri kalitesini iyileştirerek devam ettirdik. Önümüzdeki dönemde Kapsam 3 emisyonlarına yönelik hedeflerimizi belirlemek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sürdürülebilirlik başlığında artan zorunlu raporlama gereklilikleriyle birlikte Entegre Faaliyet Raporumuzu daha da derinleştirerek tüm paydaşlarımız için önemli bir kaynak olarak tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Türk Telekom (İHA)

GÜNEŞ SANTRALİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

"Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanı sıra yapay zekâ ve IoT teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik tüketimi ve sulamada inovatif çözümler sunarak sera gazı salımını azaltılmasını sağlıyoruz" diyen Karademir sözlerine şöyle devam etti: "Sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda son iki yıl içerisinde dört kademe yükselerek Global A listesine girdik. Bununla birlikte enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla önemli adımlar atıyoruz. Grubumuzun mevcut yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 15'ine karşılık gelen kapasiteye sahip Türk Telekom Sivas Zara Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumunu başlattık. Şirketimize tahsis edilen 405,8 megavatlık toplam GES kapasitesini üç farklı şehirde kuracağımız tesislerle hayata geçireceğiz. GES yatırımlarımız, emisyon azaltım hedeflerimize ulaşmak için büyük önem taşıyor."

BAZ İSTASYONLARI FİBER İLE BAĞLANDI

Teknolojiyi insana, topluma ve doğaya faydaya dönüştürmek için önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Karademir, "Dijital eşitliği önemsiyor, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımlarımızla herkes için erişilebilir bir dijital dünya için çalışıyoruz. Fiber altyapıdaki gücümüzü mobile aktararak 2024'te Fiber Mobilite ile yeni bir dönemi başlattık. LTE mobil baz istasyonlarımızın yüzde 54'ünü fiberle bağlayarak, 2030'da hedeflenen dünya ortalamasının üzerinde bir rakama ulaştık. Dijital dönüşümdeki öncü rolümüzü sürdürürken, yeşil dönüşümde de kararlı adımlar atıyoruz. Mobil baz istasyonlarımızda karbon emisyonlarını düşüren yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin kurulumunu yaparken, veri merkezlerimize en yeni çevreci sistemleri entegre ediyoruz." diye konuştu.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcı Ömer Karademir, "Son iki yılda Sürdürülebilirlik başlığında hızlandırdığımız faaliyetlerimizin etkisini ölçmek amacıyla kapsamlı bir paydaş anketi düzenledik ve öncelikli konularımızı detaylı olarak gözden geçirme fırsatı bulduk." dedi.