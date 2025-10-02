PODCAST CANLI YAYIN

Ses kalitesi oyun içinde önemli etken

Oyun sever için ses kalitesi, yalnızca kulaklara ulaşan bir efekt değil; oyunun içine dalabilmenin kritik unsurlarından biri.

Oyun sever için ses kalitesi, yalnızca kulaklara ulaşan bir efekt değil; oyunun içine dalabilmenin kritik unsurlarından biri. Gerçekçi ses ortamı, refleksleri hızlandırıyor, atmosferi güçlendiriyor ve rekabetçi avantaj sağlıyor. Bu nedenle ses mühendisliği artık grafik kadar önemli. Yeni nesil LC3+ codec ile 24 bit/96 kHz seviyesinde kablosuz ses iletimi mümkün olurken, 40 mm karbon fiber hoparlör sürücüleri 10 Hz ila 40 kHz frekans aralığını yeniden üreterek ses sahnesini gerçeğe yaklaştırıyor. GameHub sistemi, PC, konsol ve mobil cihazı bağlayarak sesleri bir araya getirme olanağı tanıyor. Yapay zekâ destekli mikrofon teknolojileri de çok oyunculu deneyimde iletişimi yeni bir seviyeye taşıyor.

KESİNTİSİZ GEÇİŞ İMKANI
ARCTIS Nova Elite'in yeni GameHub'ı, yeni nesil teknolojileri barındırarak "oyun yaşam tarzı" için özel olarak tasarlanmış. PC, PlayStation ve Xbox'ı aynı anda bağlayarak, netlik kaybı olmadan dört kaynağa kadar (PC, Konsol, Bluetooth ve Aux) sesleri uyum içinde karıştırabiliyor. Oyuncuların herhangi bir sistemi bağlayabilmelerini sağlayan Üçlü USB-C girişleri ile tüm bağlı cihazlar arasında kesintisiz geçişler sunuyor

