Casper hız ve görüntü kalitesinde yeni standartları belirleyen Excalibur 23.6” curved monitörünü satışa sundu

Kullanıcılarını daima en son teknolojik atılımlarla buluşturan ve trendler yaratan Excalibur, performanstan ödün vermeyen Excalibur 23.6'' Curved Monitörü'nü kullanıcılarıyla buluşturuyor. 200 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi ile her hamleye anında yanıt veren monitör, 350 NIT parlaklığı ve Fast VA paneli sayesinde renklerin en canlı ve net halini sunuyor. 1500R kavisli geniş ekranı daha geniş izleme alanı sunarak oyuncuların her detayı eksiksiz bir şekilde yakalamasına destek oluyor. Bu sayede rekabet avantajını her zaman elinde tutan oyun tutkunları, performanslarını yeni bir seviyeye taşıyor.

GÖRÜNTÜ YIRTILMALARINI VE TAKILMALARI ORTADAN KALDIRIYOR

Ekran kartı ile monitörün kusursuz senkronizasyonu için Nvidia G-Sync ve AMD Free-Sync teknolojisiyle desteklenen Excalibur 23.6'' Curved Monitör, görüntü yırtılmalarını ve takılmaları ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda uzun süreli kullanımlarda göz sağlığını korumak için düşük mavi ışık filtresi ve titreşim önleme özellikleriyle destekleyerek, kullanıcıların konforunu ön planda tutuyor. Hem oyun oynama keyfini hem de çalışma verimini artıran Excalibur 23.6'' Curved Monitör, profesyonellerin ve oyuncuların ihtiyaçlarına uygun gelişmiş özellikler sunuyor.

KABLO KARMAŞASINI ÖNLÜYOR VE GENİŞ İZLEME ALANI SUNUYOR

Geniş bağlantı seçenekleriyle esneklik sunan Excalibur 23.6" Curved Monitör, 1 adet DP 1.4 ve HDMI 2.0 portları sayesinde 200 Hz hızında akıcı ve kaliteli görüntüler aktarıyor. Akıllıca konumlandırılmış port tasarımı, kablo karmaşasını önleyerek ergonomik bir masaüstü sağlıyor. Excalibur ailesiyle uyumlu "Family Look" tasarımı, monitörün güçlü ve şık görünümünü tamamlıyor. Arka panelinde mavi şeritlerin bulunmaması, daha sade bir tasarım tercih eden profesyoneller için fark yaratıyor. Üç tarafı çerçevesiz ekranı, modern ve estetik bir görünüm sağlarken kullanıcılara daha geniş bir izleme alanı kazandırıyor. Sabit standının yanı sıra VESA uyumluluğu sayesinde yalnızca duvara değil, monitör kollarına da montaj imkanı sunarak esnek kullanım seçenekleri sağlıyor. Bu sayede oyuncular ve profesyoneller, çalışma ya da oyun alanlarını diledikleri gibi kişiselleştirebiliyor.

Oyunlarda üstünlük sağlayan Excalibur 23.6" Curved Monitör hakkında daha fazla bilgi almak ve online sipariş verebilmek için https://www.casper.com.tr/excalibur-e236fvc-d-p-187 ziyaret edebilirsiniz.

