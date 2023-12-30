2024’te her şey değişiyor karar verildi! WhatsApp artık bazı telefonlarda olmayacak

WhatsApp, daha önce Android 4.1 ve iOS 12.1 altındaki sürümlere desteğini kesmişti. Şimdi ise, Android 5.0 Lollipop ve daha eski sürümlerini kullanan cihazlara da veda ediyor. Bu durum hangi marka olursa olsun Android 5.0 veya daha eski sürümleri çalıştıran tüm telefonları etkiliyor.