2024’te her şey değişiyor karar verildi! WhatsApp artık bazı telefonlarda olmayacak

WhatsApp, daha önce Android 4.1 ve iOS 12.1 altındaki sürümlere desteğini kesmişti. Şimdi ise, Android 5.0 Lollipop ve daha eski sürümlerini kullanan cihazlara da veda ediyor. Bu durum hangi marka olursa olsun Android 5.0 veya daha eski sürümleri çalıştıran tüm telefonları etkiliyor.
DESTEĞİ KESİYOR
Eski model telefonların birçoğu artık WhatsApp tarafından desteklenmeyecek. Google Nexus 7, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro ve HTC One gibi bir zamanların popüler telefonları bu listeye dahil.
Özellikle Samsung kullanıcıları için üzücü haber, Galaxy Note 3 ve Galaxy S4 modellerinin de artık WhatsApp desteğinden mahrum kalacak olması.