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2024'te her şey değişiyor karar verildi! WhatsApp artık bazı telefonlarda olmayacak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp teknoloji dünyasında önemli bir değişikliğe imza atıyor. Yeni yıldan itibaren eski model akıllı telefonlara olan desteğini sonlandırma kararı aldı. Bu değişiklik milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkileyecek ve pek çok kişi modern cihazlara geçiş yapmak zorunda kalacak.

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 16:49 Güncelleme 30 Aralık 2023, 16:49
2024’te her şey değişiyor karar verildi! WhatsApp artık bazı telefonlarda olmayacak

WhatsApp, daha önce Android 4.1 ve iOS 12.1 altındaki sürümlere desteğini kesmişti. Şimdi ise, Android 5.0 Lollipop ve daha eski sürümlerini kullanan cihazlara da veda ediyor. Bu durum hangi marka olursa olsun Android 5.0 veya daha eski sürümleri çalıştıran tüm telefonları etkiliyor.

DESTEĞİ KESİYOR

Eski model telefonların birçoğu artık WhatsApp tarafından desteklenmeyecek. Google Nexus 7, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro ve HTC One gibi bir zamanların popüler telefonları bu listeye dahil.

Özellikle Samsung kullanıcıları için üzücü haber, Galaxy Note 3 ve Galaxy S4 modellerinin de artık WhatsApp desteğinden mahrum kalacak olması.

Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 gibi bazı modeller resmi Android 6 Marshmallow güncellemesini aldığı için kullanıcılarını yazılımlarını güncellemeye zorluyor.

Ancak Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 gibi modeller bu şansı yakalayamadı. Bu cihazlar Android Lollipop'un eski sürümlerine sahip kalarak, WhatsApp desteğini kaybedecek.

Bu değişiklik teknolojinin sürekli gelişimini ve eskiyen cihazların zamanla kullanımdan düşmesini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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