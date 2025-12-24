PODCAST CANLI YAYIN

ZTK'da sessizlik! Boluspor - Fethiyespor: 0-0 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam etti. Boluspor ile Fethiyespor kozlarını Bolu Atatürk Stadyumu'nda paylaştı. İki takımın mücadelesinden gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Boluspor ile Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında karşı karşıya geldi. İki takım 90 dakika boyunca ağları havalandıramadı ve müsabaka 0-0 bitti.

Taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.

Ev sahibi ekip ikinci maçında Başakşehir'e konuk olacak. Ege temsilcisi ise Galataaray'ı ağırlayacak.

ZTK'DA GRUPLAR

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

