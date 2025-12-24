Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Keçiörengücü ile turnuvanın en sürpriz takımı Beyoğlu Yeniçarşıspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu randevudan 3 puanla ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak amacında.

CANLI YAYIN

A Spor'dan yayınlanan Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

MAÇIN GOLÜ

GOL: KEÇİÖRENGÜCÜ 1 - 0 BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR | HALİL CAN AYAN

GOL: Keçiörengücü 1 - 0 Beyoğlu Yeniçarşıspor | Halil Can Ayan

İLK 11'LER

KEÇİÖRENGÜCÜ: Emre, Abdullah, Wellington, Hakan, Süleyman, Erkam, Halil, Tahsin, Ali, Haqi, Eren

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR: Muhammed Fatih, Ali Eren, Alhan Kurtoğlu, Batuhan, Ali Keten, Arda, Yiğit, Eren, Mustafa A., Mustafa K., Alpere