Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Keçiörengücü ile turnuvanın en sürpriz takımı Beyoğlu Yeniçarşıspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu randevudan 3 puanla ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak amacında. A Spor'dan yayınlanan Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Keçiörengücü ile turnuvanın en sürpriz takımı Beyoğlu Yeniçarşıspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu randevudan 3 puanla ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak amacında.

A Spor'dan yayınlanan Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

MAÇIN GOLÜ

GOL: KEÇİÖRENGÜCÜ 1 - 0 BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR | HALİL CAN AYAN

GOL: Keçiörengücü 1 - 0 Beyoğlu Yeniçarşıspor | Halil Can Ayan

İLK 11'LER

KEÇİÖRENGÜCÜ: Emre, Abdullah, Wellington, Hakan, Süleyman, Erkam, Halil, Tahsin, Ali, Haqi, Eren

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR: Muhammed Fatih, Ali Eren, Alhan Kurtoğlu, Batuhan, Ali Keten, Arda, Yiğit, Eren, Mustafa A., Mustafa K., Alpere

Ziraat Türkiye Kupası (AA)Ziraat Türkiye Kupası (AA)

ZTK'DA GRUPLAR

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

