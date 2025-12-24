PODCAST CANLI YAYIN

Boluspor - Fethiyespor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Boluspor ile Fethiyespor kozlarını Bolu Atatürk Stadyumu'nda paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak 3 puanın sahibi olabilmek. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Boluspor ile Fethiyespor kozlarını Bolu Atatürk Stadyumu'nda paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak 3 puanın sahibi olabilmek.

A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Boluspor: İsmail, Burak, Can Arda, Arda Tuğra, Muhammet, Egemen, Atay, Berke, Deniz, Kaan Talha, Muhammet Bedirhan

Fethiyespor: Arda, Şahan, Oğuz, Berkay, Serkan, Uğur, Kerem, Arda, Sabr, Cihan, Berat

Ziraat Türkiye Kupası (AA)Ziraat Türkiye Kupası (AA)

ZTK'DA GRUPLAR

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

