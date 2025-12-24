Boluspor - Fethiyespor | CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Boluspor ile Fethiyespor kozlarını Bolu Atatürk Stadyumu'nda paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak 3 puanın sahibi olabilmek. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Boluspor ile Fethiyespor kozlarını Bolu Atatürk Stadyumu'nda paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak 3 puanın sahibi olabilmek.
CANLI YAYIN
A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
Boluspor: İsmail, Burak, Can Arda, Arda Tuğra, Muhammet, Egemen, Atay, Berke, Deniz, Kaan Talha, Muhammet Bedirhan
Fethiyespor: Arda, Şahan, Oğuz, Berkay, Serkan, Uğur, Kerem, Arda, Sabr, Cihan, Berat
ZTK'DA GRUPLAR
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor