PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor - Beşiktaş maçını hakemi belli oldu

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ali Şansalan görev alacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor - Beşiktaş maçını hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINA ŞANSALAN
Ligde 14 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ali Şansalan görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye'de "rapor" zamanı... MHP Meclis'e sundu
Donald Trump'ın “Venezuela” operasyonu: Machado nasıl kaçırıldı? Karayipler'de tanker baskını | ABD Basını CIA darbelerini hatırlattı
Casper
Son dakika! Adliyeyi soyan Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçtığı anlar A Haber'de!
CANLI | 5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Türk Telekom
Trump’ın gizli planı sızdı! Avrupa şokta: Rusya’ya ekonomik dönüş bileti
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Fenerbahçe'de eksik çok bahane yok! Tedesco'dan farklı 11
Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim
idefix
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran planı: "Atacağım şimdi seni"
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylar
Torba yasa geliyor: Emeklilik, maaş, prim, vergide yeni reformlar yolda! İşte tüm maddeler
Fed'de ayrışma Beyaz Saray'da gerilim: 25 baz puanlık indirim Trump'a yetmedi harekete geçti
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Galatasaray'a yeni Victor Osimhen! Transferde dev operasyon
Bu yılın en mutlu başlıkları: İşte 2025’te anne-baba olan ünlü isimler!
GQ Men of the Year 2025 gecesinde yıldız yağmuru! Ünlüler ödülleriyle sahnede parladı