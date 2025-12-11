Fatih Tekke oyuncularına yaptığı motivasyon konuşmasıyla dikkat çekti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçı öncesinde ve galibiyetin ardından yaptığı motivasyon konuşmalarıyla oyuncularına teşekkür etti ve güçlü bir mesaj verdi.

Fatih Tekke (AA) 'BUNU SİZ YAPTINIZ' Tekke, "Trabzonspor taraftarının oyuncusundan beklediği tek şey; kavga etmek, savaşmak ve mücadele etmek. O mücadeleyi görüyor mu, sonucu ne olursa olsun asla geri durmadan... Asla pes etmeden. Sakat geliyor takımla, 'Sakat oynayacağım' diyor. Eksiklerimiz var, bende var sizde var. Kazandığınızda, hak ettiğinizi aldığınızda o coşkuyu göreceksiniz. Ve bunu siz yaptınız, siz" dedi.