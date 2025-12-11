Fatih Tekke oyuncularına yaptığı motivasyon konuşmasıyla dikkat çekti
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyuncularına “Sorgulanan takım bugün korkulan takım oldu; bunu siz yaptınız” şeklinde seslendi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçı öncesinde ve galibiyetin ardından yaptığı motivasyon konuşmalarıyla oyuncularına teşekkür etti ve güçlü bir mesaj verdi.
'BUNU SİZ YAPTINIZ'
Tekke, "Trabzonspor taraftarının oyuncusundan beklediği tek şey; kavga etmek, savaşmak ve mücadele etmek. O mücadeleyi görüyor mu, sonucu ne olursa olsun asla geri durmadan... Asla pes etmeden. Sakat geliyor takımla, 'Sakat oynayacağım' diyor. Eksiklerimiz var, bende var sizde var. Kazandığınızda, hak ettiğinizi aldığınızda o coşkuyu göreceksiniz. Ve bunu siz yaptınız, siz" dedi.
'SİZİ ÇOK GÜZEL ŞEYLER BEKLİYOR'
Takımın son haftalardaki çıkışına vurgu yapan Tekke, oyuncularının ortaya koyduğu karakterden memnun olduğunu söyledi. Tekke'nin motivasyon konuşmasının en dikkat çekici bölümünde oyuncularına duyduğu güven vardı: "Bir umutsunuz siz, bir umut. Bunu görüyorum. Sorgulanan takım bugün korkulan takım oldu. Bunu siz yaptınız. Kavga edeceksiniz, aklınızı kullanacaksınız. Sizi çok güzel şeyler bekliyor. Siz hak ederek geldiniz."
'HAK ETTİĞİNİZ GİBİ DEVAM EDİN'
Başarılı hoca, Göztepe maçından sonra oyuncularına teşekkür ederek, "Kalbimden size teşekkür ediyorum. Hak ettiğiniz gibi devam edin. Sakat olmuş olmamış, kim olursa olsun... Hak ettiğiniz gibi devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.
FIRTINA'YA 23 MİLYON LİRA
Trabzonspor, bu sezon için önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, Sarıyer Kola markası üzerinden profesyonel takım şort arkası sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Anlaşma kapsamında Trabzonspor 23,5 milyon TL ödeme alacak.