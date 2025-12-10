Günün maçları 10 Aralık: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler 10 Aralık gününde oynanacak karşılaşmaları şimdiden araştırmaya başladı. "Bu akşam maç var mı?" ve "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına cevap arayanlar için günün programı netleşti. Akşam saatlerinde ekranlara gelecek dev mücadeleler için geri sayım başladı. İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba gününün maç takvimi…