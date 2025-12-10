Günün maçları 10 Aralık: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
10 Aralık tarihli maç programı futbol tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. “Bugün maç var mı, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arayanlar için günün karşılaşmaları belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan bu akşam da kaldığı yerden devam edecek. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadeleler akşam saatlerinde başlayacak. İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba gününün maç listesi…
Futbolseverler 10 Aralık gününde oynanacak karşılaşmaları şimdiden araştırmaya başladı. "Bu akşam maç var mı?" ve "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına cevap arayanlar için günün programı netleşti. Akşam saatlerinde ekranlara gelecek dev mücadeleler için geri sayım başladı. İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba gününün maç takvimi…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi – Maç Programı
20.45 Karabağ-Ajax (Tabii Spor)
20.45 Villarreal-Kopenhag (Tabii Spor 1)
23.00 Club Brugge-Arsenal (Tabii Spor 1)
23.00 Athletic Bilbao-PSG (Tabii Spor 2)
23.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt (Tabii Spor 6)
23.00 Real Madrid-Manchester City (Tabii Spor)
23.00 Benfica-Napoli (Tabii Spor 5)
23.00 Juventus-Pafos FC (Tabii Spor 3)
23.00 Bayer Leverkusen-Newcastle United (Tabii Spor 4)