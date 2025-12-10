Fenerbahçe'de eksik çok!

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Brann ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde zorlu deplasman öncesi birçok eksik bulunuyor.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile 11 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde kritik deplasman öncesi birçok eksik göze çarpıyor.

5 İSMİN SAKATLIĞI VAR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Nelson Semedo, Marco Asensio, Sebastian Szymanski (Ağrısı var) ve Çağlar Söyüncü zorlu maç öncesinde kadroda yer almayacaklar.



DURAN CEZALI

Öte yandan Avrupa Ligi'nde 2 maç cezası bulunan Jhon Duran, Norveç deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ise kadro dışı kalmaları sebebiyle mücadelede görev alamayacaklar.

"KULÜBEDE 4 OYUNCUM OLACAK"

Teknik direktör Tedesco, maç öncesi basın toplantısında durumla ilgili, "Asensio yok, Edson da ağrı var. Kulübede 4 oyuncum olacak. Szymanki de dizinde ağrı hissetti. İçinde bulunduğumuz duruma göre en iyi çözümü bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

