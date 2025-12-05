Trabzonspor'dan Ernest Muçi planı!





Muçi'nin sözleşmesindeki 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun son kullanma tarihi 31 Mayıs. Trabzonspor, opsiyonu işletmek isterse bir ay içinde ilk taksit olan 1.7 milyon euroyu Beşiktaş'a ödemek zorunda.



Teknik direktör Fatih Tekke'nin performansından memnun olduğu Muçi için yönetimden opsiyonun kullanılmasını talep ettiği öğrenildi.