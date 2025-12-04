Süper Lig'e geri döndü! Kasımpaşa Emre Belözoğlu ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Shota Arveladze ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu. İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı.
Giriş Tarihi:
Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."