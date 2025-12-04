FIBA açıkladı! A Milli Basketbol Takımı 11. sırada

PODCAST CANLI YAYIN

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk karşılaşmalarının ardından dünya sıralamasını güncelledi. Yayınlanan son listede Türkiye'nin elde ettiği yükseliş dikkat çekti. FIBA’nın resmi internet sitesindeki açıklamaya göre A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, güncellenen listede 714,5 puanla 11. sıraya yükseldi. Milliler, böylece bir önceki sıralamaya göre 1 basamak ilerleyerek dünya basketbolundaki konumunu güçlendirmiş oldu.

LİDER ABD'NİN TAKİPÇİLERİ ALMANYA VE SIRBİSTAN

FIBA'nın güncel dünya sıralamasında zirvede ABD yer almaya devam etti. Son yıllarda turnuvalarda istikrarlı başarılar elde eden Almanya ikinci, basketbol geleneği güçlü ülkelerden Sırbistan ise üçüncü sırada yer aldı.

ELEMELERE MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ

A Milli Takım, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak elemeler için güçlü bir başlangıç yaptı. Teknik ekip ve kadrodaki oyuncular, ortaya koydukları mücadeleyle hem gruptaki iddiasını pekiştirdi hem de dünya sıralamasındaki yükselişi destekleyen bir performans ortaya koydu.

