Mircea Lucescu Fenerbahçe - Galatasaray maçına geliyor

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşılaşacağı Romanya’da teknik direktör Mircea Lucescu, Türk futbolcuları yakından takip etmek için Kadıköy'de olacak.

Romanya basını, tecrübeli teknik adamın 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak FenerbahçeGalatasaray derbisini tribünden takip edeceğini duyurdu. Süper Lig'in iki devini karşı karşıya getirecek mücadele, play-off öncesi aday kadrodaki isimlerin son durumunu görmek adına Lucescu için önemli bir test niteliği taşıyor.

"MİLLİ OYUNCULAR MAKSİMUM PERFORMANS VERECEK"

Romanya'dan GSP'nin haberinde, Lucescu'nun derbi kararının gerekçesine de geniş yer verildi. Haberde, "Lucescu, her iki takımın milli oyuncularının Süper Lig'de liderlik için maksimum performans göstermek zorunda kalacakları heyecanlı bir derbiyi yerinde izleyecek" ifadeleri kullanıldı.

KURA ÇEKİMİNE KATILMAMA KARARI

Öte yandan Mircea Lucescu'nun 5 Aralık'ta Washington'da yapılacak Dünya Kupası grup kura çekimine katılmayacağı bildirildi. Romanya basını, 80 yaşındaki teknik adamın kalça bölgesinde yaşadığı rahatsızlıklar sebebiyle uzun uçuş yapmak istemediğini yazdı. İstanbul–Washington arası 12 saatlik yolculuğun Lucescu için risk oluşturduğu belirtilirken, kura çekiminde Romanya'yı federasyon yetkililerinin temsil edeceği ifade edildi.

TÜRKİYE–ROMANYA MAÇI 26 MART'TA

A Milli Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart'ta Romanya'yı sahasında konuk edecek. Kritik mücadelenin hazırlıkları için teknik ekip özellikle Süper Lig'de forma giyen milli oyuncuların performanslarını yakından izlemeyi sürdürüyor. Fenerbahçe–Galatasaray derbisinin bu süreçte belirleyici karşılaşmalardan biri olacağı vurgulanıyor.

