İspanya La Liga’nın 14. haftasında Real Sociedad ile Villarreal, Municipal de Anoeta Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede gülen taraf konuk ekip Villarreal oldu. Marcelino Toral’ın öğrencileri, zorlu deplasmandan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk golü 31. dakikada Villarreal'den geldi. Ayoze Perez'in ağları havalandırmasıyla konuk ekip öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran Villarreal, 57. dakikada Alberto Moleiro'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu gol, Real Sociedad'ın risk alarak oyunu öne taşımasına neden oldu.

SOCIEDAD'DAN GEÇ GELEN TEPKİ

Real Sociedad, 60. dakikada Carlos Soler'in golüyle umutlandı. Baskısını artıran ev sahibi ekip, 87. dakikada Ander Barrenetxea ile skoru 2-2'ye getirerek maça yeniden ortak oldu. Ancak Villarreal, pes etmeyen oyunuyla son sözü söyledi.

MOLEİRO'DAN UZATMA DAKİKALARINDA GALİBİYET GOLÜ

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında sahneye bir kez daha Alberto Moleiro çıktı. Genç yıldızın kaydettiği gol, Villarreal'e hem üç puanı hem de üst üste 5. galibiyetini getirdi.

