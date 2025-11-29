PODCAST CANLI YAYIN

Uzun yıllar Real Madrid formasıyla dünyaya damga vuran Sergio Ramos, kariyerinin son bölümünde yeni bir rota belirlemeye hazırlanıyor. Monterrey ile olan sözleşmesi 1 Ocak’ta sona erecek olan 39 yaşındaki savunma oyuncusunun Avrupa’ya dönüş kararı aldığı öne sürüldü.

İspanyol basınından El Chiringuito'nun haberine göre Ramos, Monterrey ile kontratını uzatmayacak. Ailesine daha yakın olmak isteyen tecrübeli savunmacı, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nda yer alma hedefi doğrultusunda Avrupa'da daha görünür olacağı bir ligde oynamayı planlıyor.

GALATASARAY İHTİMALİ MASADA

La Razon'un haberinde Ramos'un, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alan bir takıma gitmek istediği vurgulanırken, Galatasaray'ın bu kriterlere uyan kulüpler arasında öne çıktığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Davinson Sanchez–Abdülkerim Bardakcı–Arda Ünyay üçlüsünden oluşan mevcut stoper rotasyonunu genişletmek için tecrübeli bir ismi kadroya katmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'ın, 2024 yazında Ramos'la temas kurduğu ve oyuncuyu kısa vadeli liderlik ve tecrübe katkısı için değerlendirebileceği iddia edildi.

18 AYLIK KONTRATA AÇIK

Ramos'un adı Newcastle United, Sevilla, Como, MLS ekipleri ve Suudi Arabistan'dan birçok kulüple anılıyor. İspanyol gazetesine göre 39 yaşındaki futbolcu, 18 aylık bir sözleşme teklif edilmesi halinde buna olumlu yaklaşabilir.

MONTERREY PERFORMANSI

Şubat 2025'te transfer olduğu Monterrey'de 30 maça çıkan Ramos, savunma oyuncusu olmasına karşın 7 gol kaydederek dikkat çeken bir performansa imza attı. Bu süreçte 9 sarı, 1 kırmızı kart gören deneyimli stoper, takımın oyun liderlerinden biri olarak öne çıktı.

