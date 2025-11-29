İspanyol basınından El Chiringuito'nun haberine göre Ramos, Monterrey ile kontratını uzatmayacak. Ailesine daha yakın olmak isteyen tecrübeli savunmacı, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nda yer alma hedefi doğrultusunda Avrupa'da daha görünür olacağı bir ligde oynamayı planlıyor.

Sergio Ramos (AFP) GALATASARAY İHTİMALİ MASADA La Razon'un haberinde Ramos'un, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alan bir takıma gitmek istediği vurgulanırken, Galatasaray'ın bu kriterlere uyan kulüpler arasında öne çıktığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Davinson Sanchez–Abdülkerim Bardakcı–Arda Ünyay üçlüsünden oluşan mevcut stoper rotasyonunu genişletmek için tecrübeli bir ismi kadroya katmaya sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray'ın, 2024 yazında Ramos'la temas kurduğu ve oyuncuyu kısa vadeli liderlik ve tecrübe katkısı için değerlendirebileceği iddia edildi.