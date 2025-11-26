Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Eren Elmalı'nın durumu netleşti
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi yaşandı. Milli futbolcunun, bahis soruşturması kapsamında aldığı 45 günlük ceza onandı.
Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadı.
Milli futbolcu, zorlu Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
İşte ilgili açıklama;
"Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın PFDK'nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/659 - K.2025-2026/736 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."