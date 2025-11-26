PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Eren Elmalı'nın durumu netleşti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi yaşandı. Milli futbolcunun, bahis soruşturması kapsamında aldığı 45 günlük ceza onandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Eren Elmalı'nın durumu netleşti

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadı.

Milli futbolcu, zorlu Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Eren Elmalı (AA)Eren Elmalı (AA)

İşte ilgili açıklama;

"Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın PFDK'nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/659 - K.2025-2026/736 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."

Galatasarayın Union SG yenilgisi sonrası şok yorum! Bedel mi ödettiler?Galatasarayın Union SG yenilgisi sonrası şok yorum! Bedel mi ödettiler?
Galatasaray'ın Union SG yenilgisi sonrası şok yorum! "Bedel mi ödettiler?"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Külliye'de MGK: Devletin zirvesi toplandı
Son dakika! 11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
İdefix
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
Batı Şeria'da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl "R" yaptı?
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Büyükçekmece'deki cinayetlerin katili Avcılar'da yakalandı: "Yakında ünlü olacağım"
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi
Cepteki tehlike: WhatsApp o bilgiyi sızdırıyor mu?
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? Şüphe derinleşiyor: Eşi ve çocuğu kayıpken işe gitti
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Mardin’de gizemli ölüm: Kimse silah sesi duymadı! Özel ekip kuruldu
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden
Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın eşi gibi oğlu da oyuncu çıktı!