PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Almanlar yıldız ismi duyurdu

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe’de transfer gündemi hız kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadro ile girmek için erken adımlar atmaya başladı. Bu süreçte Başkan Sadettin Saran, Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek transfer planlaması için mesaiye başladı. Gündemdeki yıldız isimlerden Robert Lewandowski için gelen yanıt ise Alman basınında son dakika gelişmesi olarak duyuruldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Almanlar yıldız ismi duyurdu

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, perşembe akşamı Macar ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Avrupa mücadelesinin ardından sarı-lacivertliler, pazartesi günü Trendyol Süper Lig'de derbi maçında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kritik iki karşılaşma öncesi hem teknik ekip hem de yönetim, kadro planlamasını aynı anda yürütüyor.

Domenico Tedesco (DHA)Domenico Tedesco (DHA)

OCAK AYI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Transfer planlamasına yönelik görüşmelerin sürdüğü Fenerbahçe'de, yönetim kurmaylarının kış dönemi için yoğun çalışma içinde olduğu belirtildi. Başkan Sadettin Saran ile birlikte Ertan Torunoğulları ve Devin Özek'in, ocak ayında yapılacak takviyeler konusunda hazırlıklarını hızlandırdığı aktarıldı.

Quinten Timber (AFP)Quinten Timber (AFP)

QUINTEN TIMBER TRANSFERİ OLUMSUZ SONUÇLANDI

Fenerbahçe'nin orta sahaya takviye hedefi kapsamında ilgilendiği Quinten Timber için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. Feyenoord forması giyen oyuncunun, kariyerini Avrupa'nın beş büyük liginden birinde sürdürmek istediği için teklifi geri çevirdiği ifade edildi. Bu gelişme sonrası sarı-lacivertliler farklı alternatiflere yönelmek zorunda kaldı.

Robert Lewandowski (EPA)Robert Lewandowski (EPA)

LEWANDOWSKI'DEN NET YANIT

Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer isim Robert Lewandowski oldu. Alman basınından Sky DE tarafından duyurulan haberde, Polonyalı golcünün sarı-lacivertli kulübe yanıt verdiği belirtildi. Haberde, "Fenerbahçe, kış transfer dönemi için Robert Lewandowski ile ciddi şekilde ilgilendi ancak oyuncu bu teklifi reddetti. Lewandowski, en azından sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmak istiyor." ifadelerine yer verildi. Böylece yıldız oyuncu ile ilgili transfer ihtimali ocak ayı için rafa kalkmış oldu.

Robert Lewandowski (İHA)Robert Lewandowski (İHA)

LEWANDOWSKI'NİN SEZON PERFORMANSI

Robert Lewandowski, 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda toplam 13 karşılaşmada görev aldı. Polonyalı golcü, söz konusu maçlarda 8 gol kaydetti. Deneyimli forvetin takımındaki mevcut durumu, sezonun kalan bölümünde Katalan ekibinde kalma kararını destekler nitelikte yorumlandı.

Fenerbahçede 1 transfer 1 ayrılık!Fenerbahçede 1 transfer 1 ayrılık!
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: "Rahatlarını bozmaya devam edeceğiz"
PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı
D&R E-Ticaret
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
İstanbul'da tampon tampona yolculuk! Trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
Son dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 1 memur yaralandı
İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma
Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!
Nihai hedef terörsüz bölge! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten SDG'ye "10 Mart" uyarısı | Abdi'ye "İmralı" yanıtı
Maduro'ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor
İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Arabulucu Türkiye olacak | ABD'den Kiev planı kabul etti iddiası
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "taviz yok" mesajı: İsterse sonumuz darağacı olsun | Muhatap İmralı'dır
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı
Hamas Merkava'yı böyle ele geçirdi! Tel Aviv'i patlatan operasyonu İsrail askeri anlattı: Üsleri benden iyi biliyorlar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!
Sıradaki av USG! İşte Galatasaray'ın 11'i
CHP'den "Beyaz Toros" ve siyah zarf provokasyonu! Bakan Tunç'tan tokat gibi yanıt: Siz iktidardaydınız o zaman
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Yeşilçam sürprizi: Kemal Sunal’ın eski rol arkadaşı Fatma Girik’in kardeşi çıktı