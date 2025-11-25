Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Almanlar yıldız ismi duyurdu

Robert Lewandowski (EPA)

LEWANDOWSKI'DEN NET YANIT

Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer isim Robert Lewandowski oldu. Alman basınından Sky DE tarafından duyurulan haberde, Polonyalı golcünün sarı-lacivertli kulübe yanıt verdiği belirtildi. Haberde, "Fenerbahçe, kış transfer dönemi için Robert Lewandowski ile ciddi şekilde ilgilendi ancak oyuncu bu teklifi reddetti. Lewandowski, en azından sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmak istiyor." ifadelerine yer verildi. Böylece yıldız oyuncu ile ilgili transfer ihtimali ocak ayı için rafa kalkmış oldu.