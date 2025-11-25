Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Almanlar yıldız ismi duyurdu
Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe’de transfer gündemi hız kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadro ile girmek için erken adımlar atmaya başladı. Bu süreçte Başkan Sadettin Saran, Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek transfer planlaması için mesaiye başladı. Gündemdeki yıldız isimlerden Robert Lewandowski için gelen yanıt ise Alman basınında son dakika gelişmesi olarak duyuruldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, perşembe akşamı Macar ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Avrupa mücadelesinin ardından sarı-lacivertliler, pazartesi günü Trendyol Süper Lig'de derbi maçında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kritik iki karşılaşma öncesi hem teknik ekip hem de yönetim, kadro planlamasını aynı anda yürütüyor.
OCAK AYI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Transfer planlamasına yönelik görüşmelerin sürdüğü Fenerbahçe'de, yönetim kurmaylarının kış dönemi için yoğun çalışma içinde olduğu belirtildi. Başkan Sadettin Saran ile birlikte Ertan Torunoğulları ve Devin Özek'in, ocak ayında yapılacak takviyeler konusunda hazırlıklarını hızlandırdığı aktarıldı.
QUINTEN TIMBER TRANSFERİ OLUMSUZ SONUÇLANDI
Fenerbahçe'nin orta sahaya takviye hedefi kapsamında ilgilendiği Quinten Timber için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. Feyenoord forması giyen oyuncunun, kariyerini Avrupa'nın beş büyük liginden birinde sürdürmek istediği için teklifi geri çevirdiği ifade edildi. Bu gelişme sonrası sarı-lacivertliler farklı alternatiflere yönelmek zorunda kaldı.
LEWANDOWSKI'DEN NET YANIT
Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer isim Robert Lewandowski oldu. Alman basınından Sky DE tarafından duyurulan haberde, Polonyalı golcünün sarı-lacivertli kulübe yanıt verdiği belirtildi. Haberde, "Fenerbahçe, kış transfer dönemi için Robert Lewandowski ile ciddi şekilde ilgilendi ancak oyuncu bu teklifi reddetti. Lewandowski, en azından sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmak istiyor." ifadelerine yer verildi. Böylece yıldız oyuncu ile ilgili transfer ihtimali ocak ayı için rafa kalkmış oldu.
LEWANDOWSKI'NİN SEZON PERFORMANSI
Robert Lewandowski, 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda toplam 13 karşılaşmada görev aldı. Polonyalı golcü, söz konusu maçlarda 8 gol kaydetti. Deneyimli forvetin takımındaki mevcut durumu, sezonun kalan bölümünde Katalan ekibinde kalma kararını destekler nitelikte yorumlandı.