Beşiktaş'tan ara transfer hamlesi

Beşiktaş, ara transfer döneminde orta saha, sol kanat ve santrfor pozisyonlarına takviye yaparak kadro omurgasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ara transfer dönemine yaklaşırken Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda yapılan değerlendirmede; orta saha, sol kanat ve santrfor pozisyonları öncelikli takviye alanları olarak öne çıkıyor. Yönetim, hem kısa vadede rekabeti artıracak hem de uzun vadede takımın omurgasını sağlamlaştıracak isimleri transfer gündemine aldı.

Orta saha için listenin başında, Borussia Dortmund forması giyen Türkiye A Milli Takım oyuncusu Salih Özcan bulunuyor. 27 yaşındaki ön libero; güçlü fiziği, pres yeteneği ve iki yönlü oyun oynama kapasitesiyle Beşiktaş'ın orta sahasında eksik görülen parçayı tamamlayabilecek nitelikte. Siyah-beyazlı yönetim, Almanya'da düzenli forma şansı bulamayan Salih için kiralama üzerinden bir çözüm geliştirmeyi planlıyor. Oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması ise transferin en kritik unsuru olacak.



Sol kanatta ise hedef Fransa Ligue 1'de son dönemde yükselen grafiğiyle dikkat çeken Gürcü yıldız Zuriko Davitashvili. 24 yaşındaki St. Etienne'li kanat oyuncusu, çevikliği, sürati ve bire birdeki etkinliğiyle Beşiktaş'ın kanat hattında çözüm aradığı sorunları giderme potansiyeline sahip. Yönetim, Fransız kulübüyle bonservis görüşmelerini sürdürüyor ve transferin Ocak ayının ilk haftasında hız kazanması bekleniyor.

D&R E-Ticaret
