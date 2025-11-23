Beşiktaş'ta yönetime ve Sergen Yalçın'a sert tepki! Dolmabahçe'de istifa sesleri

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın son anlarında siyah-beyazlı taraftarlar, önce başkan Serdal Adalı ve yönetimini hedef alarak "istifa" tezahüratları yaptı. Tribünlerden uzun süre istifa çağrıları yükseldi.

Maçın bitmesiyle birlikte bu kez oklar teknik direktör Sergen Yalçın 'a döndü. Taraftarlar, deneyimli çalıştırıcı için de "Sergen istifa" tezahüratlarında bulundu.

Sergen Yalçın (AA)

"SERGEN PABUCU YARIM" TEZAHÜRATI

Siyah-beyazlı tribünlerde, tepkiler arasında dikkat çeken bir tezahürat da yer aldı. Taraftarlar, "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" sözleriyle hem ironik hem de protesto niteliğinde tezahüratlar yaptı.