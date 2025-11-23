Beşiktaş'ta yönetime ve Sergen Yalçın'a sert tepki! Dolmabahçe'de istifa sesleri
Beşiktaş tribünleri, 1-1 biten Samsunspor maçının son dakikalarında ve bitiş düdüğünün ardından yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın’a sert tepki gösterdi.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın son anlarında siyah-beyazlı taraftarlar, önce başkan Serdal Adalı ve yönetimini hedef alarak "istifa" tezahüratları yaptı. Tribünlerden uzun süre istifa çağrıları yükseldi.
SERGEN YALÇIN'A TEPKİ
Maçın bitmesiyle birlikte bu kez oklar teknik direktör Sergen Yalçın'a döndü. Taraftarlar, deneyimli çalıştırıcı için de "Sergen istifa" tezahüratlarında bulundu.
"SERGEN PABUCU YARIM" TEZAHÜRATI
Siyah-beyazlı tribünlerde, tepkiler arasında dikkat çeken bir tezahürat da yer aldı. Taraftarlar, "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" sözleriyle hem ironik hem de protesto niteliğinde tezahüratlar yaptı.