Galatasaray'a Roland Sallai şoku! Derbide oynayamayacak
Süper Lig’de Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray, mücadelede son dakikalarda önemli bir darbe aldı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Roland Sallai, uzatma anlarında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Pozisyon, Gençlerbirliği oyuncusu Zan Zuzek'e yapılan müdahale sonrası gündeme geldi. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gelerek pozisyonu ekrandan izledi. İncelemenin ardından Macar futbolcuya direkt kırmızı kart çıktı.
DERBİDE YER ALAMAYACAK
Bu kartla birlikte Roland Sallai, gelecek hafta oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray adına rota belirleyici maç öncesi önemli bir eksik oluştu.