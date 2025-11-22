PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'a Roland Sallai şoku! Derbide oynayamayacak

Süper Lig’de Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray, mücadelede son dakikalarda önemli bir darbe aldı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Roland Sallai, uzatma anlarında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a Roland Sallai şoku! Derbide oynayamayacak

Pozisyon, Gençlerbirliği oyuncusu Zan Zuzek'e yapılan müdahale sonrası gündeme geldi. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gelerek pozisyonu ekrandan izledi. İncelemenin ardından Macar futbolcuya direkt kırmızı kart çıktı.

Roland Sallai (AA)Roland Sallai (AA)

DERBİDE YER ALAMAYACAK

Bu kartla birlikte Roland Sallai, gelecek hafta oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray adına rota belirleyici maç öncesi önemli bir eksik oluştu.

Kaostan zafere! Galatasaray - Gençlerbirliği: 3-2 | MAÇ SONUCUKaostan zafere! Galatasaray - Gençlerbirliği: 3-2 | MAÇ SONUCU
Kaostan zafere! Galatasaray - Gençlerbirliği: 3-2 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri: “Hesap vermekten kaçmayın”
İDEFİX
Kaostan zafere! Galatasaray - Gençlerbirliği: 3-2 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle aile fotoğrafı: Peş peşe kritik temaslar
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda ifadeler ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
CHP'de İmralı krizi: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin” diyerek istifa etti
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Kompresör dehşeti can aldı! Ölen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Trump baskısına rağmen G2'de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Emekliye tarihin en kapsamlı desteği: 3 bakanlık devrede!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!